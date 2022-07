Sci-fi podívaná! Na festivalu OCB Překování gravitace uvidí ty nejlepší triky

Nejlepší světoví akrobati na kolech, freestyle motokros, adrenalinové atrakce a skvělý hudební doprovod. Taková je show OCB Překonání Gravitace, která začne v sobotu 30. července na Výstavišti v Kroměříži. V akci bude také nejsilnější muž světa Jiří Tkadlčík nebo Libor Podmol, který předvede dvacetimetrový skok na motorce. „Rampy jsou letos situované tak, že by v jeden okamžik mohlo být ve vzduchu několik akrobatů najednou. Bude to vypadat nebezpečně a atraktivně,“ dodal Marek Hořava, zakladatel oblíbeného festivalu, na kterém vystoupí také Mikolas Josef, Marpo & Trouble Gang nebo Majk Spirit.

Česká scéna akrobacie na kolech nebo na motorce patří ke světové elitě. A přesvědčit se o tom mohou také diváci na OCB Překonání Gravitace. Už sedmý ročník se uskuteční koncem července. „Kdokoliv sem přijde a spatří triky na kolech, nemůže tomu uvěřit. Prý je to sci-fi podívaná,“ tvrdil Hořava, který se dříve účastnil big air závodů v akrobacii na kolech. Zároveň jezdil domácí exhibice, až jednu z nich pořádá v Kroměříži. K vidění toho bude hodně…

Dorazí například Rakušan Tobi Merz, který jezdí na motorce a na BMX. V rámci představení náčiní střídá. Z USA pak Christian Arehart a dalších cca 12 jezdců. „Jako bývalý závodník si vybírám špičky z freestyle BMX nebo MTB. Jedná se o profesionální akrobaty s triky, které jsou prostě neuvěřitelné,“ vysvětlil Hořava. Z Maďarska pak na festival Konrád Szabó, který si umí ve vzduchu kolo čtyřikrát otočit pod sebou. Z českých borců bude k vidění Vilibald Vítek, který by měl předvést dvojitá salta.

„V minulosti na závodech stačily předvést tři triky – salto, otočení kolem své osy nebo whip. Tohle už však patří k rozehřívacímu základu. Dneska se hází na kole dvojité salto s variací bez držení řídítka,“ popsal organizátor Hořava. Podle něho diváci nejtěžším světovým trikům na kole neuniknou. V rámci OCB Překonávání Gravitace se pojede exhibiční závod. Soupeřit se bude mezi evropskými a americkými jezdci.

Nejen na kole se budou předvádět dechberoucí triky ve vzduchu. Mistr světa ve freestyle motokrosu Libor Podmol předvede daleký saltový skok. Ale nejen to – triky bude předvádět přes Jiřího Tkadlčíka, který bude zvedat auto nad sebou. Atraktivní rovněž bude Richard Zelinka, mistr světa na koloběžce. Pro veřejnost bude k dispozici katapult, co vystřelí lidi do 45 metrové výšky. V kroměřížském areálu se prožene Lamborghini, dakarská buggy a vše zakončí ohňová show.