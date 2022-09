Skvělý Krajčovič dojel v Pardubicích na MS ve flattracku na druhém místě

Životní úspěch pro českého jezdce! Ervín Krajčovič se dostal poprvé na stupně vítězů v závodě mistrovství světa ve flattracku. V Pardubicích dojel na druhém místě. „Jsem maximálně spokojený. První místo nebylo daleko, ale jelo se strašně rychle. Slavit budu hodně,“ prohlásil Krajčovič, který je v šampionátu průběžně na pátém místě. Z vítězství se radoval Ital Danielle Moschini. Je to historicky poprvé, kdy dojel český jezdec na stupních vítězů v tomto šampionátu.

Flattrack je americkou variantou tradiční ploché dráhy a o atraktivitě tohoto sportu se mohli diváci přesvědčit v Pardubicích. Do slavného areálu dorazilo 30 jezdců z 11 zemí světa. A bylo se na co dívat. „Souboje byly kolo na kolo a loket na loket. Došlo také na pády, ale mě se naštěstí kolize vyhýbaly,“ dodal Krajčovič, který vyhrál hned svojí první jízdu. V dalších třech v základní části dojel pokaždé na druhém místě a do finále šel jako celkově druhý.

„Strategie byla jasná – co nejlépe odstartovat, vyhnout se větším soubojům a jet si svoji jízdu. Věděl jsem, že když se zbytečně do něčeho nezapletu, tak rychlost na to jet s nejlepšími mám,“ dodal Krajčovič, který funguje také v dakarském týmu ORION – Moto Racing Group. Ve finále pak český jezdec na KTM útočil na první místo. „Jenže Ital Moschini udělal chybu a já ho málem trefil. Kvůli tomu jsem se propadl na třetí. Za kolo jsem ale byl zpět druhy a snažil se tlačit na prvního. Nakonec mi tři kola před cílem pár metrů cuknul a už jsem dojel druhý. Super bylo, že jsme si udělali náskok na třetího, kde byla mezi třetím až šestým celkem mela.“

Na třetím místě dojel Francouz Sébatien Jeanpierre na Kawasaki. Desátý skončil další český jezdec Ondřej Svědík, na čtrnáctém pak Jiří Kraus.