Třinec uvidí budoucí hvězdy F1. Takto začínali Senna, Schumacher i Verstappen

„Je to čtyřiadvacet let, co se u nás Evropa jela naposledy,“ říká Martin Gregor, šéf Steel Ringu. „Od té doby se šampionát neuvěřitelně posunul, je to ryzí podhoubí formule 1 a dalších světových kategorií.“

To bylo znát už na víkendovém „předprogramu“ evropského šampionátu. V sérii Champions of The Future se představily desítky motoristických talentů. A přestože se oficiálně jedná o evropské závody, na stratu byli i piloti z Brazílie, Kolumbie nebo USA.

V kategorii OK Junior od 11 do 14 let byl nejlepší ukrajinský Oleksandr Bondarev (KR Motorsport), Jindřich Pešl (IPK Official Racing Team) byl desátý. Kategorii OK (od 15 let) ovládl Joe Turney z Velké Británie (KR Motorsport). Z českých borců byl nejlepší osmnáctý Marek Skřivan (Sumako IPK Racing)

Mistrovství Evropy motokár má celkem osm podniků. Začínalo se v březnu ve Valencii. Třikrát se jede v Itálii, dvakrát ve Španělsku, jednou v Dánsku, Německu a Česku. V Třinci se bude závodit vůbec poprvé. Ve třech kategoriích se představí 230 jezdců z 56 zemí.

Program na Steel Ringu začne ve čtvrtek 18. května volnými tréninky, které v pátek doplní měřené jízdy. V sobotu se pojedou kvalifikační závody a v neděli 21. května šampionát vyvrcholí finálovými jízdami. Vstupenky jsou v předprodeji na steelring.cz nebo na místě.