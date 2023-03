Zrod šampiona Verstappena: tvrdá výchova, zjevení v 16, hlava po mámě

O tom, že se Max bude jednou věnovat motorsportu, bylo rozhodnuto snad ještě dřív, než se stihnul narodit. Závodění bylo totiž odjakživa nedílnou součástí rodiny. Matkou dvojnásobného světového šampiona je belgická motokárová závodnice Sophie Kumpenová, otcem Jos Verstappen, někdejší nizozemský pilot formule 1.

„V roce 2000, když jsem závodil za Arrows, byly Maxovi tři roky. Docela často jsem ho brával s sebou na okruh,“ vzpomínal Jos na dobu své aktivní kariéry v F1. „Když jsem testoval a měl jsem řídit, někdo z týmu se o něj vždycky postaral. Závodění pro nás bylo v té době vším.“

F1 je zpátky! Sesadí někdo kralující Red Bull s Verstappenem? Video se připravuje ...

Netrvalo dlouho a malý Max si poprvé vyzkoušel jízdu v motokáře. Bylo mu čtyři a půl roku. „Nechtěl jsem, aby začal příliš brzy. Říkal jsem si, že ideální to bude kolem šestých narozenin. To je věk, ve kterém z toho děti mají už trošičku rozum.“

Jenže syn měl jiné představy.

Když byl Jos během sezony 2001 na závodech v Kanadě, zazvonil mu telefon, ve kterém se ozval čtyřletý Max. „Máma ho vzala, aby se podíval na motokárovou dráhu v Genku. Napůl plakal. Jezdili tam totiž malí kluci a on to chtěl taky zkusit. Tím to celé odstartovalo.“

Zatímco syn začal pronikat do světa motorsportu, kariéra jeho otce se chýlila ke konci. Jos strávil ve formuli 1 šest let, absolvoval 107 závodů a dvakrát stál na stupních vítězů. V úvodní sezoně 1994 doplnil v Benettonu dočasně Michaela Schumachera, zaujal spektakulární ohnivou scénou v boxech při VC Německa, z níž vyvázl on a čtyři mechanici s lehkými popáleninami. Svou vůbec poslední Velkou cenu odjel v roce 2003 v Japonsku, když Maxovi bylo šest let.

„Zpětně si myslím, že největší přínos mé kariéry byl v tom, že jsem díky ní mohl budovat tu Maxovu,“ tvrdí dnes s lehkým despektem. „Hodně jsem se toho během těch let naučil a snažil se mu předávat jen to dobré.“

Táta ho nechal na benzínce

Maxovo první vítězství v motokárovém závodě na sebe nenechalo dlouho čekat. V sedmi letech poprvé vyhrál a už o dva roky později se stal šampionem Belgie a Nizozemska. Trénování pod vedením ambiciózního otce ovšem nebylo vždy úplně růžové.

„Táta nikdy neřekl, že budu šampionem. Vždycky tvrdil, že se ze mě stane řidič náklaďáku nebo autobusu. Snažil se mě tím namotivovat. Chtěl, abych se snažil ještě víc,“ vyprávěl Verstappen junior pro britskou stanici Channel 4.

I Jos přiznává, že jeho výchovné metody byly občas tvrdé a neortodoxní. „Pamatuji si, že když bylo Maxovi osm, šli jsme trénovat na motokárovou dráhu. Mrzlo a říkal, že je mu zima. Já odvětil: