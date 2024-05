Čech v F1? Pilot o šanci: Je v tom politika. Nejlépe se narodit s miliardou

Když s jakýmkoliv sportem začínáte ve třiceti, možnost na velké úspěchy se blíží nule. Český pilot Vladimír Netušil (42) se přesto vzepřel předpokladům i přírodním zákonům. Z vášnivého fanouška seriálu formule 1 se vyklubal ambiciózní jezdec, který v roce 2021 ovládl šampionát F3 FIA Central Europe. Pro deník Sport a iSport.cz popsal obdivuhodnou cestu, finanční zázemí svého sportu i šance na start Čecha v nejprestižnějším seriálu. „U mě to nešlo, neměl jsem bohaté rodiče. Tátu to dodneška mrzí. Je v tom i politika,“ popisuje závodník.

Jak se stalo, že jste do kokpitu usedl tak pozdě, a přesto se prokousal na vysokou úroveň?

„První svezení ve formuli jsem dostal jako zážitek. Odmala jsem na závody koukal, nepromeškal jsem dokonce žádnou velkou cenu formule 1 od té doby, co se v Česku vysílá. Vyrostl jsem na éře Ferrari a Michaela Schumachera, vždycky jsem měl rád červenou, tehdy navíc vyhrávali. A když jsem se svezl ve formuli s trubkovým rámem, kterou tady svařili a smontovali nějací chlapi z Chomutova, tak jsem věděl, že jsem do toho takzvaně udělanej.“

Mělo to pokračování?

„Jel jsem pak na mosteckém okruhu ještě asi pětkrát, zajímal jsem se, jaké časy tam kdo kdy měl. Člověk dostal pocit, že je rychlý, což tak má zpočátku skoro každý.“

Někteří tím však skončí, vy jste šel dál. Kdy jste se dostal od individuálních projížděk k soupeření na trati?

„Zjistil jsem, že v Česku se jezdí amatérská série. Jsem soutěživý typ, takže jsem tam chtěl. Ten závod jsem pak jel a rovnou ho vyhrál. Byla tam tehdy různá skladba pilotů s různými typy formulí, ale uspěl jsem, navíc s vozem, který rozhodně ve startovním poli nebyl výkonnostně nejlepší. Chtěl jsem rovnou jet celou sezonu, což se podařilo, navíc jsem ovládl úplně všechny další závody.“