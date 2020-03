Olympiáda 2020 | Synek a odložení OH: Věk hraje proti mně, ale hlavně, že nelétají bomby | iSport.cz

Nutí své sedmatřicetileté tělo šampiona k dalšímu útoku na zlatý olympijský sen. Veslař Ondřej Synek se ale kvůli možnému odložení olympijských her začíná smiřovat s tím, že bude muset vydržet ve světě dřiny ještě o něco déle. „Mladší nebudu. Pokud to tak dopadne, budu se snažit vydržet,“ říká Synek, který je členem Komise sportovců ČOV.

Vnímáte odložení Her teď už jako nutné opatření?

„V Komisi sportovců ČOV jsme se usnesli, že budeme podporovat, aby byly olympijské hry odloženy a nekonaly se v původním termínu v létě. Pandemie by i podle Světové zdravotnické organizace v létě ještě neměla být potlačena. Myslím, že by to bylo rozumné řešení.“

V případě odložení, byl byste radši za letošní podzimní termín, nebo třeba pro příští rok?

„Těžko odpovědět… Hlavní je vyřešit tu krizi, která je teď a potom mít krásnou olympiádou. Ne to za každou cenu tlačit do původního termínu. Myslím, že posunout to o měsíc, moc nevyřeší. Spíš bych se přikláněl pro příští rok. Pro mě je hrozně těžké to říkat. Vím, kolik mi je, mladší nebudu. Cítím, že každý trénink je těžší a těžší. Posunout to o rok není sranda. Pokut to tak dopadne, budu se snažit vydržet.“

Jak by to sportovce ovlivnilo?

„Pro hodně sportovců to bude velká čára přes rozpočet. Všichni se na to připravovali celý rok. I když někteří můžou trénovat a připravovat se zodpovědně, spousta sportovců tu možnost nemá. Ve veslování hraje čtrnáctidenní nebo delší výpadek velkou roli. Já jsem zastánce zdravého rozumu. Pokud to půjde a nebude to, že by se kvůli tomu zhroutilo celé Japonsko, bylo by lepší najít řešení, které bude vyhovovat všem, a olympiádu odložit. I když to v mém věku hraje proti mně, nedá se nic dělat. Je to sport, buďme rádi, že nejsou války a nelétají bomby.“

Co se podle vás teď bude dít?

„Myslím, že se bude rozhodovat mezi odložením na říjen, nebo na další rok. Spousta sportovců ještě není kvalifikovaná, další se nemůžou připravovat. Současný termín by nebyl pro všechny fér. Olympiáda má být oslavou sportu a v téhle chvíli a atmosféře by to tak nebylo.“

Na druhou stranu, vy máte v současnosti potíže s olympijskou kvalifikací na dvojskifu a odložení olympiády by vám dalo šanci, je to tak?

„Pokud by olympiáda byla letos, s kvalifikací by byl ohromný problém. I kdyby se olympiáda konala až v říjnu a v létě by šlo závodit. Není to jen samotné závodění, ale celá logistika. Na začátku května jsme měli posílat lodě do Japonska. V tuhle chvíli si to nedokážu představit, jsou uzavřené hranice, všechno ostojí. Měli jsme mít nový dvojskif z Německa, kvůli karanténě ani nepřijel.“

Jste ve styku s veslaři z jiných zemí?

„Občas si píšeme. Podmínky jsou hodně rozdílné. Zélanďani veslují na vodě, svítí tam sluníčko. V Norsku jezdit nemůžou, v Německu je pomalu zákaz vycházení, v Rakousku taky. Hlavně v Evropě je to obtížné. Teď se nemoc rozjíždí i v Americe, tam to bude taky velký problém.“

Jak teď vlastně trénujete?

„Trénuju na trenažeru doma v pokoji, to je jediné, co můžu. Běhat s rouškou se moc nedá, na kole je to taky blbé, navíc je zima. Předtím jsem byl párkrát na vodě, ale pak zavřeli celou Duklu a tahle možnost skončila, takže jsem se přesunul do domácích podmínek. Nejsem v režimu úplného volna, ale je to těžké. Potřeboval bych třeba jít do posilovny.“

