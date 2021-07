Šiřina střelecky zářil, pak Čechům zavařil: Výkon můžeme posunout výš

Na úvod s Tureckem nenastoupil, v závěru první čtvrtiny zápasu proti Jihoameričanům ale dostal důvěru trenéra Ronena Ginzburga. Jakub Šiřina přišel na palubovku a trefil hned úvodní střelu. „To každému hráči dodá sebevědomí. Pak jsem tam měl nějaké volné střely a proměnil je. Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoci k vítězství,“ hlásila jedna z hvězd české Kooperativa NBL.

Třiatřicetiletý hráč to osmkrát zkusil za tři body a v polovině případů mohl ukázat vítězné gesto. Když však český tým v závěrečné minutě bránil těsný náskok, udělal velkou chybu při rozehrávce zpoza postranní čáry.

„Je to takový lehký nápor psychiku. Člověk nechce nic zkazit, a když si to pak možná moc připouští, dělá laciné a zbytečné ztráty. To jsem já předvedl na konci, když jsem hodil Satymu takový špatný dloubák,“ sypal si popel na hlavu. Uruguay díky tomu snížila na rozdíl jediného bodu, Češi ale postup do semifinále ubránili.

„Vítězství je vítězství. To je to nejdůležitější. Hráli jsme proti unikátnímu týmu, který hraje specifický basketbal. Moc týmů v Evropě se takhle neprezentuje. V utkání jsme vedli, ale v závěru jsme udělali hodně ztrát a nakonec z toho byl thriller. Přesto jsem rád za vítězství a díváme se dál,“ řekl trenér Ginzburg.

„Každá výhra tým uklidní a dodá mu sebevědomí. Máme teď den na to zregenerovat a připravit se na další zápas. Zase můžeme náš výkon posunout o stupínek výš, abychom byli konkurenceschopný tým,“ dodal Šiřina.

Reprezentace je dva zápasy od splnění snu – postupu na olympijské hry do Tokia. První překážkou v semifinále je však Kanada s osmi hráči z NBA. „Soupeř bude favoritem. Věříme ale v naši šanci a pokusíme se předvést to nejlepší. Určitě se nebudeme předem vzdávat,“ dodal Ginzburg.