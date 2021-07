Česko - Uruguay 80:79. Těsná výhra v kvalifikaci, Čechy čeká Kanada

Češi hrají o postup do semifinále olympijské kvalifikace • FIBA

Jan Veselý (vpravo) se k české basketbalové reprezentaci přidal po delší odmlce, k výhře nad Tureckem v kvalifikaci o OH ale nepřispěl • profimedia.cz

Turečtí basketbalisté porazili v kvalifikaci o OH v Tokiu i Česko a postupují do semifinále z prvního místa • profimedia.cz

Čeští basketbalisté zvítězili ve Victorii v kvalifikaci o olympijské hry v Tokiu po dramatické koncovce nad Uruguayí 80:79 a postoupili z 2. místa skupiny B do semifinále, kde je čeká v noci na neděli souboj s domácí Kanadou. Vítěz utkání se o den později utká o účast pod pěti kruhy s lepším z dvojice Turecko - Řecko, které si zajistilo postup díky výhře nad Čínou 105:80.

K úspěchu dovedl tým kouče Ronena Ginzburga kapitán Tomáš Satoranský, který vstřelil 19 bodů a připsal si také osm asistencí a sedm doskoků. Jen o dva body méně měl i díky čtyřem trojkám další rozehrávač Jakub Šiřina. Double double předvedl díky 12 bodům a 11 doskokům pivot Ondřej Balvín.

Uruguay táhli 22 body Bruno Fitipaldo a Jayson Granger, který ale pět sekund před koncem neproměnil trojkový pokus. Tím mohl dovršit obrat v zápase, v němž jeho tým prohrával už o 16 bodů.

Český tým, který v prvním utkání podlehl Turecku 70:87, doháněl od úvodu ztrátu a Uruguay díky třem trojkám Fitipalda unikla už do náskoku 11:6. Po trojce Jaromíra Bohačíka a koši a proměněném trestném hodu Satoranského se Ginzburgův výběr dostal přesně po pěti minutách do vedení. V první čtvrtině byli Češi v náskoku jen třikrát - znovu to bylo po trojce Satoranského (17:16) a po zakončení Jakuba Šiřiny po ideální přihrávce Ondřeje Balvína (19:18).

Uruguay na začátku druhé čtvrtiny nedala čtyři minuty a deset sekund koš a Češi díky šňůře 19:0 otočili stav na 38:22. Dvěma trojkami k tomu pomohl Šiřina, který jako jediný v úvodním zápase s Tureckem chyběl a vrátil se na palubovku se střeleckou chutí. Po jedné trojce dali v této pasáži Martin Peterka s Blakem Schilbem.

Na druhé straně přerušil půst Mathias Calfani, který zareagoval dvěma úspěšnými pokusy za tři body v řadě, ale ve 26. minutě musel odstoupit po zranění. Češi následně unikli dvakrát na rozdíl 14 bodů, ale soupeře do poločasu snížil na 37:45.

Uruguayi se krátce po pauze podařilo stáhnout ztrátu i na rozdíl šesti bodů, ale Češi dokázali na dva úspěšné pokusy Fitipalda i jeden Grangera odpovídat a stále si drželi odstup na hraně dvouciferného náskoku. Na začátku čtvrté čtvrtiny jej díky dvěma trojkám v řadě navýšil Šiřina na 14 bodů, ale soupeř se nevzdával.

Tým trenéra Rubena Magnana se vrátil do hry desetibodovou šňůrou. Český tým sice 66 sekund před koncem díky Bohačíkově trojce vedl 80:74, ale i v závěru pokračoval ve ztrátách, kterých v utkání nakupil 22. Fitipaldo snížil na 77:80 a Luciano Parodi dvěma trestnými hody 39 sekund před koncem na jednobodový rozdíl. Češi si nakonec oddechli, že jim postup nesebral Granger, jehož střela pět vteřin před koncem do koše nezapadla.

Olympijská kvalifikace basketbalistů ve Victorii (Kanada):

Skupina B:

ČR - Uruguay 80:79 (19:20, 45:37, 67:57)

Sestava a body ČR: Satoranský 19, Auda 10, Bohačík 8, Veselý 6, Samoura 0 - Šiřina 17, Balvín 12, Peterka 5, Schilb 3, Vyoral 0.

Nejvíce bodů Uruguaye: Fitipaldo a Granger oba 22, Vescovi 12.

Fauly: 21:19. Trestné hody: 11/10 - 9/6. Trojky: 10:15. Doskoky: 38:29.

Konečná tabulka:

1. Turecko 2 2 0 182:156 4 2. ČR 2 1 1 150:166 3 3. Uruguay 2 0 2 165:175 2

Skupina A:

Čína - Řecko 80:105 (14:28, 32:52, 59:76)

Konečná tabulka: