Mistři nerváků! Satoranského nejhorší zápas, málem ztracený náskok mrzí

Klidná ruka Blakea Schilba podržela českou basketbalovou bandu na začátek jejího japonského výletu. Dvakrát z ní vyletěl balon v momentu, kdy dotírající Íránci stáhli na dostřel pouhých čtyř bodů. Dvěma střelami během jedenácti sekund Schilb ponořil soupeři hlavu pod hladinu.

„Není důležité, kdo ty koše dá, hlavně, že jsme to dotáhli,“ oddechl si krátce po zápase.

Češi připomněli nedávné dobrodružné události z kvalifikace ve Victorii. V základní skupině tam s Uruguayí uhájil výhru o bod, když v průběhu zápasu vedl už o 16 bodů. V semifinále s Kanadou pak necelou minutu před koncem vedli o 10 bodů, soupeř ale vyrovnal a rozhodlo se až v prodloužení.

„Některé zápasy v Kanadě byly do úplného konce hrozně těsné. Pro nás to byla zkušenost,“ líčil pivot Patrik Auda. „Dneska jsme věděli, že musíme hrát do úplného konce. Myslím, že jsme nikdy neztratili naději, nedostali jsme strach. V těchto momentech jsme byli mockrát.“

Český tým jako by na úvod olympiády prožil dva zápasy v jednom. V první půli vládnul, v defenzivě sbíral doskoky, Íránce drtil z rychlých brejků. V jednom z nich Satoranský pověsil přihrávku do vzduchu, odkud ji do koše neúprosně zasmečoval Jan Veselý. Byla to skoro exhibice, po poločase vyjádřená 16 body rozdílu. Po třetí čtvrtině náskok vystoupal na jednadvacet.

Jenže pak se borci propadli do noční můry. Za čtyři minuty a 52 sekund od startu závěrečné čtvrtky se zmohli jen na dva body proti patnácti.

„Možná nám i trochu došly síly. První půlku jsme zvládli fakt skvěle, ale v té druhé už jsme byli pomalejší,“ líčíl Schilb. „Musíme si udržet tuhle energii po celý zápas, nemůže to být takhle nahoru a dolů. Musíme být konzistentní po celou dobu.“

Íránu v závěru vyšel tah s nasazením zónové obrany. Češi se najednou trápili. Trvalo jim, než si připravili střely. A když už konečně pálili, míjeli.

„Myslím, že nejslabší stránka tohohle týmu je postupný útok a hra do postavené obrany. To samozřejmě v druhém poločase bylo vidět,“ vysvětloval kapitán Tomáš Satoranský. „V první půli jsme v obraně výborně rotovali, dostávali je pod tlak a vybíhali jsme do rychlých protiútoků, což už v druhém poločase moc nebylo.“

V týmu kouče Ronena Ginzburga se příliš nedařilo základní sestavě. Lídrovi Satoranskému trvalo přes čtvrt hodiny čistého času, než se poprvé trefil do koše. V tu chvíli už měl ve statistikách čtyři ztráty. Za celý zápas trefil jen dvě ze čtrnácti střel a nasbíral 6 bodů.

„Špatný, co vám budu povídat. Byl to hrozný zápas z mé strany…“ hodnotil Satoranský. „Asi nejhorší, co se týče tohohle léta. Ale musím to hodit za sebe, bylo by zbytečné si to nést do dalších zápasů. Já se samozřejmě soustředil, abych pomohl týmu jinak než střelecky, protože jsem nedal i lehké střely. Nejsem vůbec spokojený, ale na těchle turnajích musíte házet tohle za hlavu a jít dál.“

Satoranský na druhou stranu přispěl osmi asistencemi. Českému týmu pomohlo, že si na sebe svůj díl vzal každý, aspoň bod mělo deset střelců.

„Hlavní je, že jsme vyhráli. V poslední čtvrtině jsme se trápili, nešla nám střelba. Udělali jsme zápas zajímavý,“ řekl kouč Ginzburg. „Nebyl to náš zápas, měli jsme problém s kondicí, byli jsme trochu rezaví, někteří hráči moc netrénovali a doplnili nás později. Ale učili mě, že vítězství je vítězství. Obzvlášť na olympijských hrách.“

Body se počítají, ale Češi se mohli v případě vyššího vítězství přiblížit k postupu do čtvrtfinále, kam se dostanou i dva ze třech týmů z třetího místa skupin.

„Vždycky jsme rádi, když vyhrajeme, je lepší, než prohrát. Když vedete o víc než dvacet bodů, je to trochu zklamání. Ale myslím, že můžeme porazit Francii,“ věří Ginzburg.

Francouzi dnes večer japonského času (14:00 SEČ) nastoupí v druhém zápase skupiny A proti Spojeným státům. S Čechy se utkají ve středu.