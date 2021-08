Stříbrný kovboj se hádal i s Woodsem. Slovák je díky ženě: Medaile je pro ni

Býval pořádný divočák. Rory Mario Trevor Sabbatini, rodák z jihoafrického Durbanu, se dlouho vzpíral golfovým tradicím. Tvrdošíjně například hrával v kovbojském klobouku a na hřišti se dokázal i slušně rozohnit. Před čtrnácti lety se třeba pohádal i legendárním Tigerem Woodsem, kterému jako jediný v historii odmítl dorazit na jeho turnaj.

„Jsem Jekyll a Hyde,“ usmíval se Sabbatini v rozhovoru pro golf.com. „Mimo hřiště jsem velmi pohodový. Ale když jsem na hřišti, prožívám všechno velmi intenzivně. Vždycky chci vyhrát!“

Jak se dostal do slovenské reprezentace? Díky své druhé manželce Martině Štofánikové. Oženil se s ní v roce 2014, o čtyři roky později získal slovenské občanství. Prsty v tom měl Rastislav Antal, bratranec Štofánikové, který byl tehdy viceprezidentem Slovenské golfové asociace.

„Rasťo za mnou přišel a zeptal se mě, zda bych neměl zájem reprezentovat Slovensko,“ popisoval Sabbatini. „Vím, že golf v této zemi nepatří mezi nejpopulárnější sporty, ale nápad se mi líbil. Mají spoustu hokejistů, lyžařů, tenistů a dalších, ale v golfu nikoho. A samozřejmě, že při rozhodování hrál svou roli fakt, že jsem se oženil s krásnou Slovenkou...“

Poprvé za Slovensko Sabbatini startoval v lednu 2019 na Hawaii Open. Zpočátku prý na olympiádu ani nemyslel. „Vlastně jsem ani nevěděl, jestli budu mít nárok na olympijské hry,“ přiznal otevřeně. „Chtěl jsem být inspirací pro budoucí slovenské golfisty a byl jsem nadšený, že můžu reprezentovat tak krásnou zemi, jakou je Slovensko. Když ale šance na Tokio přišla, vnímal jsem to jako velkou šanci. Nevím, jak berou olympiádu ostatní, ale pro mě je to vrchol. Dětský sen. Vždyť golf chyběl v olympijském programu 112 let (vrátil se v Riu 2016). Proto si velmi cením toho, že jsem si mohl olympijský turnaj zahrát.“

Navíc skvěle. Rory Sabbatini byl po třetím kole až na 17. místě s bilancí 7 pod par. Závěrečné kolo ale odehrál fantasticky. S deseti údery pod par překonal olympijský rekord hřiště, chvíli dokonce útočil na zlato. To si však o jednu ránu pohlídal Američan Xander Schauffele.

„Neuvěřitelné,“ radoval se v rozhovoru pro slovenskou televizi RTVS Rastislav Antala, který už je prezidentem Slovenské golfové asociace. „Ráno jsme šli na snídani bez stresu a tlaku. Říkali jsme Rorymu, aby se šel pobavit. Že když zahraje mínus deset, má šanci na medaili. Spíš jsme uvažovali o elitní desítce, tohle je super!“

Olympijské stříbro je podle Antaly jako jako nejdivočejší sen. „Těžko se tomu věří. Sice jsme dopředu říkali, že do Tokia nejedeme jenom na výlet, že zkusíme zabojovat o medaili... Stříbro je obrovský úspěch a zadostiučinění. Věříme, že jsme Slovensku přinesli velkou radost,“ dodal šéf slovenského golfu.

Český reprezentant Ondřej Lieser skončil s výsledkem +10 na posledním 60. místě.