Kanoistka Fišerová o LOH i psychice: Dělám to pro zábavu, tlak mě limituje

„Lepší mrtvej frajer nežli živej sráč.“ To je motto, se kterým Tereza Fišerová míří do Tokia. Ačkoliv bude mladá kanoistka na japonských hrách patřit mezi medailové naděje, tlak na dobrý výsledek si ale snaží nepřipouštět. „Dělám to především pro zábavu, jako když si děti hrají na pískovišti," prozradila Fišerová ve videu Czech Team TV.

Kanoistka na divoké vodě Tereza Fišerová patří v kategorii C1 mezi světovou špičku. V květnu letošního roku získala stříbro na mistrovství Evropy v italské Ivreji, v červnu zase bronz v absolutní světové konkurenci na závodě Světového poháru v pražské Troji. Ačkoliv bude patřit ke žhavým kandidátkám na medailové umístění i na olympiádě v Tokiu, sama o sobě nerada říká, že je ve své disciplíně profesionálka.

„Já to dělám pro zábavu. Chci tomu dávat sto procent, obětovat tomu veškerý čas, ale nikdy se nemůžu považovat za profi jezdce. Pak to totiž přechází úplně do něčeho jiného a já to dělám spíš tak, jako když si děti hrají na pískovišti,“ říká s úsměvem třiadvacetiletá kanoistka.

Právě řada úspěchů na kontě české závodnice byla při kvalifikaci na olympijské hry limitující. Pro její psychiku nebylo snadné snášet velká očekávání jejího okolí. „Terka je v České republice po dlouhou dobu jasnou jedničkou. Pokud chtěla jet na olympiádu, musela to ale nejprve potvrdit. Každý to od ní navíc očekával. To pro ni bylo hodně těžký,“ vysvětluje trenér Lukáš Kubričan.

Účast na hrách v Tokiu si ale i přes obrovský tlak zvládla zajistit. Že bude patřit v olympijském závodě mezi favoritky, si ale Tereza snaží zatím stále nepřipouštět. „Svůj sportovní sen jsem si splnila tím, že jsem si olympiádu vůbec vyjela. Teď se to ve mně trošičku láme a uvidíme, na co budu mít myšlenky, až budu v Tokiu a všechno na mě dopadne,“ říká česká závodnice „Je to asi klišé, ale my si to tam opravdu jedeme užít,“ dodává trenér.