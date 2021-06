Proměny gymnastiky: Holasová navazuje na Čáslavskou z jiné galaxie

Česká sportovní gymnastka bude znovu na olympiádě! Při návratu pěti kruhů do Tokia ponese štafetu velké národní historie Aneta Holasová. Narodila se na výročí hokejového triumfu v Naganu a do Japonska poletí navázat na legendární Věru Čáslavskou, která v roce 1964 získala tři zlaté olympijské medaile. Doba se ale změnila. Tenhle příběh nebude o medailích, jako spíš o velké vůli, dřině a trpělivosti. Dvacetiletá gymnastka se právě vrací do tréninku po zlomenině pravé lýtkové kosti a klíčové výměně trenéra - s předchozím duem se rozešla ne právě v dobrém. Podrobnosti čtěte v sekci iSport Premium.