Prskavcův relax: rodina i okurky. Medailová naděje už zamířila do Tokia

Před odletem do olympijského Tokia kajakář Jiří Prskavec hodně tvrdě trénoval. Jenže on, i kterýkoliv jiný sportovec, by se ze samé dřiny asi brzy zbláznil, a tak si musel najít i nějaký odpočinek. Pro tátu dvou malých kluků to není zas tak těžké, při hraní si s nimi na vše ostatní zapomněl. Ale našel si i jiné hobby – zahrádku. Na té své pěstuje rajčata, okurky, červenou řepu, ale i borůvky. Jak mu to jde?

Kolem krásného dřevěného srubu se rozkládá zahrada posetá trávou a v jejím rohu dva menší záhonky. Ty si tady vytvořil vodní slalomář Jiří Prskavec, jedna z českých medailových nadějí na Hrách v Tokiu, zatím spíš na zkoušku, do budoucna je třeba ještě rozšíří.

„Já ani neříkám, že zahradničím. Často tady sekám tu naši velkou zahradu, mám na to sekačku, která má úzký záběr, takže než to posekám, trvá to dlouho. To se odreaguju vždycky výborně. Záhonek je pak taková radost. Mám ho proto, že mě baví se o tom učit. Jsem takový ten samouk, zjišťuju třeba, že to, co jsem si myslel, že jsou okurky, je něco jiného, a podobně,“ směje se osmadvacetiletý kajakář.

JIŘÍ PRSKAVEC Narozen: 18. května 1993 (28 let) v Mělníku

Disciplína: vodní slalom – K1

Klub: USK Praha

Trenér: Jiří Prskavec starší



Největší úspěchy: 3. místo OH 2016, 1. místo MS 2019 a 2015, 2. místo MS 2013 a 2018, 1. místo ME 2013, 2014, 2016, 2020, 3. místo ME 2011, 2017, 2018, 1. místo MS23 2015 Kdy jde do akce Středa 28. 7. - kvalifikace



Pátek 30. 7. - semifinále + finále

S pokusy o zahradničení začal loni a na sociální sítě pak dával příspěvky, jak zavařoval okurky. „Loni jsme měli právě jen okurky, protože rajčata jsem dal na blbé místo, takže jich vyrostlo jen pár,“ přiznává první nezdary. I přes ně si ale ve své nové zálibě našel to své.

„Bylo hrozně hezké, když jsem se o to staral, večer jsme to chodili zalévat, Jiřík (nyní dvouletý syn) chodil se mnou a viděl, že to není tak, že si zajdeme do obchodu a tam si to koupíme. Ale že se o to musíme starat a pak se to teprve může utrhnout a můžeme to sníst. A toho si hrozně vážím. Protože podle mě pro to dítě je hezké, když vidí, že to stojí tu práci, abychom se najedli. Takže z tohohle pohledu mě to hrozně baví a jeho taky. On hrozně rád zalévá, takže je to parádní,“ pochvaluje si.

Stejně jako je hrdý otec, je i hrdým pěstitelem. „Samozřejmě mě to těší, když mi něco vyroste. Člověk z toho má radost a je to krásné odreagování. Jsme tady na vzduchu v přírodě na zahradě, je to pohoda a přesně to místo, které mi dodává sílu, abych pak i v tom mediálním humbuku před olympiádou mohl fungovat,“ přiznává sportovec, který je na svých druhých závodech pod pěti kruhy.

Na svých záhoncích ale nemá pouze rajčata a okurky, které už jsou nyní mnohem větší než v době, kdy jsme byli u Prskavců na návštěvě. Zahradník samouk zkouší pěstovat i červenou řepu, mrkev, patizony, a má i keříky kanadských borůvek. A také výhodu blízkého lesa, kde v létě může chodit sbírat i další dobroty. Pokud je tedy doma.

Nyní už piluje poslední detaily přímo v Tokiu. Aby tam odjel plný sil, musel doma relaxovat a vypnout hlavu ještě i jinak. „Tohle se mi daří. Já ji nepotřebuju úplně vypnout, ale potřebuju se soustředit jen na to, co je opravdu důležité. Takže mediální věci jsem si hodně nadělal dopředu a relativně všem jsem avizoval, že do olympiády žádné věci nechci dělat, jenom ty naprosto nejdůležitější třeba pro olympijský výbor. Protože opravdu potřebuju svůj klid. A v podstatě to tak i bylo, že jsem byl buď na tréninku, nebo doma,“ vypráví Prskavec.

Jeho trénink neprobíhal pouze na slalomové trati v pražské Troji a v Brandýse nad Labem, ale také v lese. Kroutíte hlavou, jak může vodák trénovat mezi stromy? „Chodím dost běhat, u toho si i krásně vyčistím hlavu. Chodím tady k nám do lesa na Zátopkovy okruhy, což je ještě takové hrozně hezké spojení. A když mě to bolí a fakt nemůžu, tak si řeknu: Ale ten Zátopek to běžel třeba osmdesátkrát. A v tu chvíli si člověk uvědomí, že je to v pohodě a že to jedno kolečko už doběhne. K tomu děti a manželka, takhle jak jsem doma na zahradě, to je nejlepší odreagování, kdy člověk úplně zapomene, že nějaká olympiáda je.“

Teď už to ví ale moc dobře, už ve středu se pustí v novém Kasai Caneo Slalom Centre do kvalifikační bitvy.