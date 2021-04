Sportovní taháky na pohodu: co čekat od EURO, MS v hokeji a olympiády

EURO 2020

Termín: 11. června – 11. července

Odhad deníku Sport: Češi postoupí ze skupiny

Tohle se dá. Třeba s odřenýma ušima, ale... Ačkoli má český výběr nedávnou neslavnou zkušenost se Skoty z Ligy národů, s nimiž dvakrát prohrál, přičemž ovšem jednou za divokých koronavirových okolností, není to zdaleka soupeř nejtěžšího kalibru. A taky Chorvaté po letech slávy prožívají horší období. Mužstvo Jaroslava Šilhavého má ve skupině šanci získat takové čtyři bodíky. A ty by přinejhorším mohly zajistit postup alespoň ze třetího místa, z něhož do osmifinále půjdou celkem čtyři nejlepší.

Olympiáda v Tokiu

Termín: 23. července - 8. srpna

Odhad deníku Sport: 10 medailí a král Dostál

Olympijské hry v Tokiu s ročním zpožděním budou, na to si vsaďte, protože už je ve vzduchu příliš mnoho peněz. A český tým fanoušky opět potěší, navzdory dalším a dalším omezením, která přípravu olympioniků pořádně zkomplikují. Z Londýna přivezli Češi deset medailí a jedna následně přišla poštou, v Riu také trefili desítku. A stejné to bude i v Tokiu. Ve výpravě bude silná vozba osobností se zlatými cíli. Životní závody si zajede kajakář Josef Dostál, vyhraje na singlkajaku a druhou medaili přidá z deblu. Zlato urvou také vodní slalomář Jiří Prskavec a sportovní lezec Adam Ondra. Útočit na něj bude i judista Lukáš Krpálek, pokud se mu podaří zařídit nutné tréninkové kempy v Japonsku, má velkou šanci. Přičtěte tenistky, sportovní střelce, kanoistu Martina Fuksu, nějaké to překvapení a medailová desítka vypadá opět velmi reálně.

MS v hokeji

Termín: 21. května – 6. června

Odhad deníku Sport: Češi přivezou medaili

Pokud se sjedou do Lotyšska na šampionát hlavně výběry z evropských soutěží, Česku to šance na zisk medaile rozhodně zvýší. Pokud by se povedlo složit nejsilnější možný tým s borci z KHL, Skandinávie, Švýcarska a také domácí extraligy, mohl by klidně zvonit i kov nejcennější. Kanada a USA by takové šance neměly, se zbytkem by to pak bylo vyrovnané. Ale vzpomeňme si na olympiádu v Jižní Koreji. Za podobné situace Češi odjeli s bramborou.

Tomáš Souček

Odhad deníku Sport: EURO a pak velké angažmá

Nešel přehlédnout v české lize a nejde to v té absolutně nejlepší – anglické Premier League. Po jeho příchodu, a taky Jarroda Bowena a později i Vladimíra Coufala, nápadně stoupla bodová úspěšnost West Hamu, až o více než dvacet procent. Tým se v téhle sezoně už nelopotí o záchranu jako naposledy a dokonce drží před finišem sezony šanci na Ligu mistrů. A o českého záložníka se sem tam přihlásí zájemce. Nejdřív Tottenham, v polovině prosince třeba Bayern. V létě by si Souček mohl sáhnout na opravdu velké angažmá, třeba i v kombinaci s výkony na EURO...

Basketbalisté v kvalifikaci o OH

Odhad deníku Sport: Boj o zázrak č. 2

V základní skupině Turecko a ve vyřazovacích bojích možná Kanada či Řecko s dvojnásobným MVP NBA Giannisem Antetokounmpem… Jestli byla jízda českých basketbalistů na MS 2019 a šesté místo historickým zázrakem, pak i zvítězit v takovéto společnosti a dostat se OH v Tokiu by nebylo o moc menší senzací. Nicméně jestli historie něco ukázala, pak nikdy nepodceňujte české lvy v čele s Tomášem Satoranským a s lišákem na lavičce Ronenem Ginzburgem.

Jiří Procházka

Odhad deníku Sport: Půjde MU o titul v UFC

Nejlepší český bojovník v UFC Jiří Procházka, aktuálně 5. v polotěžké váze, se na začátku května střetne s trojkou Dominickem Reyesem. A triumf nad Američanem by zřejmě znamenal jistotu titulové bitvy.