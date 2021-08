Finále skoku vysokého mužů nabídlo větu, která vejde do olympijské historie. „Můžeme mít dvě zlaté?“ zeptal se natvrdo rozhodčího Katařan Mutaz Issa Baršim. A vida – mohli. Stačí se zeptat. Atletické soutěže jsou tradičním vrcholem Her, ale pojďme si to přiznat: bez Usaina Bolta to prostě není ono, že? V novém díle Olympiády naruby ale dojde i na další sporty – skoky do vody, box a hlavně pojídání pizzy.