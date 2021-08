Asijskou konkurenci sežehl Klidný drak. Badminton ovládl teprve třetí Evropan

Naučil se plynně mandarínsky, aby se ještě lépe dokázal vcítit do sportu, kterému roky dominují Asiaté. Sedmadvacetiletý dánský badmintonista Viktor Axelsen senzačně ovládl dvouhru v Tokiu. Bez ztráty jediného setu! Po bronzu z Ria si Klidný soutěživý drak, jak mu přezdívají fanoušci v Číně, suverénně vybojoval zlato. „Myslím, že jsem tady předváděl své nejlepší výkony v kariéře.“

An Sain Long. Takovou přezdívku si vysloužil dánský dlouhán Viktor Axelsen u čínských fanoušků i protivníků. Klidný soutěživý drak. Výstižné. Axelsen drtí soupeře koncentrací, klidnou sílou, precizním taktickým plánem. Po 25 letech vybojoval pro Dánsko badmintonové olympijské zlato. V roce 1996 v Atlantě soutěž ovládl Poul-Erik Hoyer Larsen, který teď coby člen olympijského výboru svého krajana v hale osobně sledoval a povzbuzoval.

„Viktor je neskutečný profesionál, který vám nabídne jenom minimum nevynucených chyb,“ říká na adresu dánského šampiona Tomasz Mendrek, historicky první Čech v olympijské badmintonové soutěži. Představil se na Hrách 1992 v Barceloně a je stále jediným českým hráčem, který dokázal uhrát alespoň jedno olympijské vítězství. „Navíc je ohromně rychlý, přesný a psychicky odolný. V tom je absolutní profesionál. Od prvního kola do posledního hraje s absolutní koncentrací a přístupem. Je mu jedno, kdo proti němu stojí, nepodcení a nevypustí ani jeden míček.“

Axelson začínal s badmintonem v šesti letech. S tátou postupně a systematicky pracovali na pilování detailů. V patnácti letech poprvé nakouknul mezi seniory a okamžitě zaujal. O zapálení a smyslu pro detail v přípravě svědčí i to, že se Axelson pustil i do studia čínštiny. V roce 2014 se začal mandarínštinu učit. Zpočátku vtipkoval, že osvojení jazyka největších konkurentů mu pomůže k tomu, aby se sám stal ještě lepším badmintonistou. Ve skutečnosti měl akci pečlivě promyšlenou. Dobře věděl, že největší fanouškovská i sponzorská základna je v Asii.

„Promluvil jsem si o tom s mým bývalým trenérem a také si myslel, že to je dobrý nápad,“ popisoval Axelson. „Chtěl jsem se naučit něco nového, pomohlo mi to.“ Axelson už se čínsky plynule domluví, příspěvky na sociálních sítích píše anglicky i čínsky. I díky tomu má ohromnou „základnu“ fanoušků a podporovatelů.

„Upřímně, nevím, nakolik mi řeč pomohla na hřišti, ale největší přínos pro mě byl, že jsem mohl mluvit se spoustou čínských hráčů,“ popisoval dánský reprezentant. „Dozvídal jsem se, co a jak dělají, jak přesně se připravují a co musím udělat já, abych se jim vyrovnal. Dobře jsem věděl, že se od nich můžu hodně věcí naučit.“

Nehledě na to, že díky jazyku a popularitě na asijském trhu si otevřel dveře i k novým sponzorům. „Neučil se jazyk jenom kvůli lajkům nebo vylepšení PR,“ přitakává Tomasz Mendrek. „V Číně je největší hráčská základna a Viktor si uvědomil, že pokud chce zbořit bariéry, musí zaujmout i mimo hřiště. A přesně to se mu povedlo. I v tomto ukázal, jaký je profesionál.“

3 Pouze tolik Evropanů dokázalo vybojovat olympijské zlato v badmintonu, který je v programu Her od roku 1992. V Atlantě 1996 slavil Poul-Erik Hoyer Larsen z Dánska (1996), v Riu 2016 Carolina Marinová ze Španělska. V Tokiu na ně navázal Viktor Axelsen z Dánska.

Když se před pěti lety v Riu poprvé představil na olympijském kolbišti, vybojoval bronz. „V Tokiu chci být ještě lepší,“ hlásil sebevědomě. „Každý den se snažím zlepšovat a myslím si, že je to správná cesta.“ V roce 2017 Axelsen vybojoval titul mistra světa a jedinečnou třídu ukázal i v Tokiu.

„Myslím, že jsem tu předváděl své nejlepší výkony v kariéře,“ pochvaloval si po zisku zlaté medaile. „Když vyhrajete olympijské finále proti Čchen Lungovi (obhájce zlata z Ria) ve dvou setech a takovým způsobem, dá se říct, že jste opravdu blízko, velmi blízko, svému maximu.“

Badminton je v Dánsku ohromně populární. Dlouhodobě patří k nejoblíbenějším rodinným sportům. Dokumentoval to i další bezprostřední zážitek po zlatém finále. Axelsonovi okamžitě volal dánský korunní princ Frederik. „Věřili byste tomu?“ zářil šampion. „Řekl mi, že je úžasné, čeho jsem dosáhl, a moc mi gratuloval. Hodně to pro mě znamená.“

Čeští badmintonisté v Tokiu tentokrát chyběli. Nedokázali navázat na tři účasti Petra Koukala. I čeští reprezentanti se snaží na stážích v Dánsku přiučit, jak vzdorovat asijské konkurenci. „Připravuje se domácí sportovní centrum v Plzni, to je dobrá cesta,“ těší se Tomasz Mendrek, který by se rád dočkal toho, že se na olympiádě představí i jeho syn Adam. „Je to náš rodinný sen a věřím, že se ho jednou dočkáme.“