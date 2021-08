Závod, který vejde do dějin! Superman Warholm jako Bolt, kde jsou hranice?

PŘÍMO Z TOKIA | Jamajčan Usain Bolt už je pryč, olympijské hry v Tokiu přesto prozářil jeden z výjimečných momentů, na které byl expert. Nor Karsten Warholm ve vítězném finále na 400 metrů překážek překonal časem 45,94 sekundy měsíc starý vlastní světový rekord o neuvěřitelných 76 setin. Další dva borci běželi pod historický výkon Američana Kevina Younga, jenž se před pár týdny málem dočkal 29 let. „Tohle byl nejlepší závod olympijské historie. Ani Bolt za 9,5 to nemůže vyrovnat,“ míní stříbrný reprezentant USA Rai Benjamin.

Emoce z Karstena Warholma stříkaly nezastavitelným proudem. Koulel očima, křičel, rukama se pevně chytil svého modrého dresu a rozerval ho na kusy, jako Superman. A svět sportu zažil něco jedinečného. Jediná chvilka změnila náhled na to, čeho je člověk schopen. Před Warholmem něco podobného dokázal v takové míře naposledy Usain Bolt.

„Je to šílené. Je to s náskokem největší okamžik mého života. Je to tak obrovské. Je to jako historie,“ radoval se Warholm.

Pamatujete si šok, když Bolt tenkrát na olympijských hrách v Pekingu s rozvázanou tkaničkou s přirozenou lehkostí a vypuštěným cílem zaběhl světový rekord na sto metrů? Snad jste o tom aspoň slyšeli. Jednalo se o chvíli, která definovala kariéru nejslavnějšího atleta nového tisíciletí. Protože Bolt rozbořil hranice uvnitř lidských myslí. A pokračoval. Napadlo by někoho, že je stovku možné běžet pod 9,60?

Tak právě tohle v úterý ráno předvedl Warholm. Ještě poslední červnový den držel světový rekord na dlouhých překážkách Kevin Young legendárním časem 46,78 sekundy z Her 1992 v Barceloně. Warholm se o jeho výkon vážně ucházel už od loňska. Nakonec z něj letos 1. července v Oslu srazil osm setin.

V tokijském finále jich smazal dalších ohromujících 76 v závodě, který v okamžiku vstoupil do dějin. Chudákovi Rai Benjaminovi stačil čas 46,17, jímž by červencový Warholmův rekord zlepšil o víc než půl sekundy, jen na stříbro. A ještě bronzový Brazilec Alison dos Santos výkonem 46,72 překonal téměř tři desetiletí neohroženého fenoména Younga.

„Jsem moc rád, že jsem se tímhle způsobem stal součástí historie. Všem jsme ukázali, kam se naše disciplína může posunout. Běžel jsem 46,1 a prohrál jsem. Kdybyste mi to řekli před závodem, tak vám jednu vrazím a vyrazím s vámi dveře,“ vyprávěl Benjamin.

Tohle není konec!

Čtvrtka s překážkami není stovka, takže je otázkou, jestli bude mít tenhle vesmírný závod opravdu podobný dopad jako někdejší Boltova exploze. Doba se taky změnila. Světová atletika i kvůli slávě jediné megahvězdy ztratila na všeobecné pozornosti. Pro atletiku je Warholm už dávno superhvězdou, je ale otázkou, jestli si o něm dosud povídali lidi v hospodách.

Fenomenální úterní běh ale má potenciál situaci změnit. Byl to skutečný přelom, začátek nové éry. A jenom pohledem statistik se jedná o výkon srovnatelný s Boltem.

Warholm podle tzv. maďarských tabulek, které porovnávají výsledky mezi disciplínami, nasbíral tolik bodů, že Bolt nad ním zůstává jen díky svým dvěma světovým rekordům ze světového šampionátu v Berlíně 2009 na 100 a 200 metrů. Oba legendární výkony z Boltovy průlomové olympiády v Pekingu Warholmům čerstvý světový rekord překonal. U pekingské stovky to mimochodem zvládl i výkon Raie Benjamina.

WARHOLM vs. BOLT (body podle tzv. maďarských tabulek) Usain Bolt 100 metrů 9,58 MS 2009 1356 Usain Bolt 200 metrů 19,19 MS 2009 1351 Karsten Warholm 400 metrů překážek 45,94 OH 2021 1341 Usain Bolt 100 metrů 9,63 OH Londýn 1337 Usain Bolt 200 metrů 19,3 OH Peking 1333 Usain Bolt 100 metrů 9,69 OH Peking 1316





„Nikdo v historii nedokázal to, co my. Kevin Young, Edwin Moses, respekt k těmhle klukům, ale nezaběhli, co my právě teď. Mám husí kůži, jenom když o tom mluvím,“ líčil Benjamin.

Král je ale jeden a tím je Karsten Warholm. Jsou to čtyři roky, co na sebe upozornil senzačním zlatým během na Boltově rozlučkovém mistrovství světa v Londýně. Jak už to v dnešním světě bývá, víc než díky času a vítězství si ho lidé všimli kvůli jeho šokovanému výrazu v cíli.

Od té doby se Warholm vyprofiloval v jednu z hlavních tváří současné atletiky. Na překážkách postupně stlačoval časy, až bylo zjevné, že mu světový rekord těžko odolá. Do toho přidává svou emotivní osobnost. Před závody hlasitě křičí a bije se do hrudi. A běhá jak vlak, který se řítí s kopce.

„Na tohle jsem dřel jako blázen. Snil jsem o tom jako maniak. Nemohl jsem spát, celou noc jsem přemýšlel,“ líčil Warholm. „Měl jsem takový zvláštní pocit v hrudi, když víte, že jste nervózní. Říkal jsem si, že takhle jsem se cítil, když mi bylo šest. Pak už se mi to nikdy nestalo, ale včera jsem to cítil zase.“

Stejně jako Bolt i tenhle překážkový závod od základu překopal předpoklady možností lidského druhu. A stejně jako kdysi v Pekingu je zjevné, že tohle nebude konec.

„Jsem hladový a chci víc. Tohle mi dává šanci dostat se ještě dál,“ říká Warholm. A není sám. „Je bláznivé, že jsme všichni tak dobří v jeden čas. Karsten právě roztrhal světový rekord na kousíčky a my ho honíme. Míříme do stratosféry,“ řekl Benjamin.