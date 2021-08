Mužík: Warholmův rekord? Měl jsem ho vylepený v tréninkovém deníku

PŘÍMO Z TOKIA | Budíka měl v pohotovosti, protože očekávaný střet velkých jmen v olympijském finále na 400 metrů překážek si nemohl nechat ujít. A Jiří Mužík, národní rekordman disciplíny (48,27), otevřel oči do nové éry, kterou zařídili rekordman Warholm a spol. „Nařídil jsem si budíka, chtěl jsem to vidět, udělal jsem dobře,“ usmíval se Mužík.

Co říkáte na to, co se ve finále dlouhých překážek v Tokiu stalo?

(smích) „Na to asi nemohl nikdo nic říct. Psal jsem si s pár lidmi. Dvojnásobný olympijský vítěz Angelo Taylor? Vykulený oči! Říkal, že je to neuvěřitelné. Psal mi, že by v tomhle běhu doběhl šestý, což je s jeho časem strašlivé. Nevím, kam se to posunulo… Zaobírali jsme se soubojem Warholma s Benjaminem, na čas nikdo moc nekoukal. Pak jsme zjistili těch 45,94. Úlek…“

Napadlo by vás, že člověk na trati 400 metrů překážek může běžet tak rychle?

„Víte, co mám vylepené v tréninkovém deníku z roku 1997? Mám tam čas 45,9. To mi jedna paní, se kterou jsem spolupracoval, zkoušela připravovat hlavu. Řekla mi, ať si tam tenhle výkon zapíšu. Fakt to tam mám. V té době jsem kroutil hlavou, říkal si, že nikdo nemůže zaběhnout čas, aby to začínalo pětačtyřicítkou. A šup a je to tady! Nebyl jsem to teda já… (smích) Strašlivý!“

Bylo jasné, že vaše disciplína je teď na vrcholu, ale tohle asi nikdo trefit nemohl…

„Myslím si, že s tím, že by mohl padnout světový rekord, počítalo hodně lidí. I proto jsem vstával brzo a těšil jsem se na to. Trošku jsem měl strach z toho času, že jim dali finále v ranním bloku. Ale, jak vidno, vůbec jim to nevadilo. Ba naopak. Warholm běžel konečně v jiné dráze než v osmé, deváté. A jak mu to běželo! Asi si to schovával.“

Jak byste vysvětlil laikovi, co Warholm, ale i ostatní dokázali?

„To je nevysvětlitelné. Kevin Young na olympijských hrách v Barceloně zaběhl čas z říše snů 46,78. Na dlouhou dobu nedostižný čas. Já jsem běhal docela dlouho, nahoře jsem se držel deset let. Za tu dobu byli fenoméni jako Taylor a Felix Sánchez, který vydržel čtyři roky neporažený, vyhrál dvě mistrovství světa, dvakrát OH. Ti kluci se dostali maximálně na 47,25 a 47,35. A pouze jednou v kariéře. Když se tehdy běželo pod čtyřicet osm, jednalo se o svátek. Najednou běžíte 47,12 (čas pátého Abderrahmana Samby – pozn. red.) a jste bez medaile.“

Co dělá Warholm o tolik líp než bývalý světový rekordman, který vládl skoro tři desetiletí?

„Co musí mít navíc, je brutální rychlost, musel by mít strašlivě rychlou čtvrtku. Těžko se na ni přechází, ale určitě je v jeho silách zaběhnout evropský rekord. Jaký byl Pavel Maslák fenomén v hale, Warholm se jednou rozhodl, že halu poběží a evropský rekord srovnal. Už tam ukázal, že je zvíře strašlivé. Rychlost je pro překážky důležitý předpoklad. Ale že se dají běžet takhle rychle, bych si nikdy nemyslel.“

V čem ještě Warholm vyniká?

„V jeho rytmu… Do deváté překážky běžel na třináct kroků. On všechno skáče levá švihovka, pravá přetahovka. Díky tomu může být blízko u vnitřní čáry. Na deváté překážce vše nasvědčovalo tomu, že Rai Benjamin půjde před něj, on přešel z třinácti kroků na patnáct, ale takovým stylem, že se mu to rozjelo. Desátou přeskočil a pak mu utekl. Je to zmáknutá rytmická i technická práce. O mentálním nastavení ani nemá smysl mluvit. Že je nastavený na rychlé časy, víme.“

Souhlasíte s názorem Raie Benjamina, že tenhle závod byl víc než slavná Boltova olympijská vítězství?

„Hned jsem se díval na maďarské tabulky. Je strašlivě těžké srovnávat jednotlivé výkony. Ale překvapilo mě, že Boltova stovka je pořád o kousíček výš. Ale koukal jsem, že třeba koule je tam se stejnými body skoro na 24 metrech. Ta srovnání jsou hrozně těžká. Ale na Facebooku jsem viděl hodně běžců z celého světa, kteří se shodli, že neviděli v historii lepší běh. Asi ani Bolt nebyl výš. Ale pro mě je to srdcová záležitost. Vyrazilo mi to dech strašlivě.“