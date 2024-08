Lyles je nejrychlejším mužem světa, vyhrál o pět tisícin: Je to horská dráha

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Noah Lyles neslyší rád, když je srovnáván s Usainem Boltem a jeho někdejší trůn si zabral po svém. Olympijskou stovku na Stade de France nevyhrál s Jamajčanovou lehkostí, ale s neústupnou touhou neprohrát po svém tradičně slabším startu. Stihl to na poslední chvíli, v cíli byl v čase 9,79, podle foto kamery o pět tisícin sekundy dřív než Jamajčan Kishane Thompson.

Ke zvýraznění chvíle udělali pořadatelé všechno, co mohli. Před finále stovky dramatickou náladu umocňoval DJ, pak se zhaslo a diváci zprovoznili své náramky, které do prostoru barevně blikaly. Pak borci na čáře možná zbytečně dlouho čekali a koupali se ve vlastní nervozitě. Ale pak se to konečně rozjelo.

Lyles zůstal zpátky, zdálo se, že do cíle nejrychleji pálil Kishane Thompson, letošní světová jednička. Když se pole běžců mihlo cílem, na chvíli se zdálo, že právě on byl první. Ale za pár okamžiků už bliklo skutečné jméno vítěze: Noah Lyles.

Muž, který nastoupil na cestu nového sprinterského krále těsně poté, co se rozloučil Usain Bolt. Přinesl do atletiky svůj komediální talent, legrační grimasy, kdysi taky barevné ponožky a vítězné tanečky v cíli. Postupně se ale zkoncentroval na dráhu. Stejně jako Bolt svou někdejší vášeň pro dvoustovku posunul i k prestižnější stovce. Před rokem už na ní vyhrál mistrovství světa v Budapešti, a teď i olympiádu.

Podal tak výrazný argument, kdo je vlastně nejrychlejším mužem současnosti. Olympijský šampion z Tokia Lamont Marcell Jacobs hrdinně zabojoval a skončil pátý (9,85) s obvazem na noze. Jamajčan Oblique Seville, který cílem semifinále vyklusal za 9,81 a ohlédl se za sebe na Lylese, ve finále odpadl. Thompson je sice časem 9,77 z jamajské kvalifikace stále nejrychlejším sprinterem letošního roku. Ale kdo si to bude pamatovat?

Po třech zlatých medailí z loňského světového šampionátu je teď Lyles konečně tam, kde chtěl být. I když jen o zlomek času.

„Je to horská dráha, chvíli jsem nahoře, chvíli dole,“ líčil Lyles po závodě. „Většinou se snažím zazářit už v rozbězích, ale tohle byla moje první stovka na olympijském jevišti. Všechno směřovalo k tomuto momentu. Potřebujete jeden běh. Záleží jenom na tom posledním.“

Lyles byl hlavním hrdinou letošního dokumentárního seriálu Sprint, který se za podpory Světové atletiky pokusil vyhecovat atmosféru před olympijským bojem. A chce být i dál tváří svého sportu.

„Vždycky jsem se na to díval tak, že můžeme dělat víc. Chci, aby náš sport předváděl show, aby jeho příběhy dominovaly. Fanoušci jsou, jen se k nim musíme přiblížit,“ řekl Lyles.

100 m (vítr +1,0 m/s): 1. Lyles (USA) 9,79, 2. Thompson (Jam.) 9,79, 3. Kerley (USA) 9,81, 4. Simbine (JAR) 9,82, 5. Jacobs (It.) 9,85, 6. Tebogo (Botsw.) 9,86.