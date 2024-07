Trest za drdol! Rychleji to nešlo, krčila rameny Krejčíková. Rušili ji fanoušci

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Už jenom čtyři výhry! Tolik jich schází Barboře Krejčíkové, aby ve dvouhře vybojovala vysněné zlato. Že je předčasné o tom mluvit? Možná… Ale wimbledonská šampionka přece musí myslet vysoko. Sama zůstává však při zemi. Ve druhém kole zvládla s přehledem Číňanku Sin-jü Wangovou. Během zápasu musela často čekat, než se usadí neukáznění diváci, navíc dostala napomenutí za to, že si upravovala drdol. „Rychleji to nešlo,“ pokrčila pak rameny.

Rušivých momentů bylo při utkání, které se odehrálo ve „skleníku“, tedy kurtu připomínající právě tento zahradní prvek, víc.

Fanoušci se dlouho usazovali, hlavní sudí je musela několikrát napomínat. V jednu chvíli okřikla i člena ochranky, který by na to měl dohlížet. V černé bundě postával.

„Sedněte si, prosím,“ obrátila se na něj. Také Krejčíková na ni několikrát gestikulovala, aby fanoušky vyzvala, ať se usadí.

„Na kurtu mi to vadí. Tím, že mám poměrně dobré periferní vidění, tak to vidím, ruší mě to,“ vykládala česká tenistka, která místní dvorce dobře zná. Roland Garros v roce 2021 ovládla jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře.

Je možné, že teď je publikum o něco méně disciplinované, protože se v něm mísí i lidé, kteří na tenis až tak často nechodí. Je i více reportérů, kteří putují mezi jednotlivými kurty a sportovišti.

Proto se Krejčíková několikrát snažila hledat pomoc i u sudí. „Koukám se na ni, aby zastavila čas,“ vysvětlila česká tenisová královna. Kvůli tomu, aby nedostala postih za to, že neservíruje včas.

Přesto se mu nevyhnula. V jednu chvíli dostala napomenutí za to, že si podle hlavní rozhodčí příliš dlouho upravovala účes. Chvíli trvalo, než si drdol rozmotala a opět upravila.

Sudí byla nekompromisní. „Nešlo to rychleji, já jsem jí to říkala,“ krčila pak rameny. „Ona mi vysvětlovala, že soupeřka servírovala a ona se k tomu musí nějak vyjádřit. Myslím si, že to bylo asi zbytečné, ale je to tak. Taková jsou pravidla, takže příště to budu muset vymyslet nějak jinak,“ pousmála se přemožitelka nepříjemné Číňanky.

Hlavně byla ráda, že zápas netrval tak dlouho. První kolo zabralo tři hodiny. Tentokrát to byl mnohem rychlejší proces.

Teď následuje regenerace, večer se těší, až se s ostatními sportovci ve vesnici usadí k televizi a budou fandit plavkyni Barboře Seemanové. Kdyby získala medaili, byla by to světová senzace. Historický úspěch.

V tenise se všeobecně nějaká medaile čeká. A to právě od Krejčíkové.