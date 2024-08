Muchová s Noskovou v semifinále padly. Naděje žije, budou hrát o bronz

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Další konec zlatého doufání. Ale pořád je ve hře medaile! Český pár Karolína Muchová, Linda Nosková, narychlo slepený právě pro olympiádu, statečně vzdoroval italským favoritkám, ale nakonec prohrál 0:2 na sety. Ale i tak odhodlané singlistky udělají maximum, aby v neděli urvaly bronz! Soupeřky ještě nejsou známé. Český tenis i tak může večer vyválčit zlato! A to populární mix Tomáš Macháč – Kateřina Siniaková.

Smutně zamávaly a odešly. Potlesk na druhém největším kurtu patřil soupeřkám. Erraniová s Paoliniovou, finalistky posledního French Open právě v Paříži, prokázaly větší sehranost i zkušenost.

A zahrají si o zlato. Češky čeká zápas o útěchu, ale medaile je pořád ve hře!

Do hlediště se přišla podívat i Barbora Krejčíková, která už je ze hry venku. Po prvním setu se usadila do lóže, kde seděla česká výprava. I její šéf Petr Pála nebo fyzioterapeut Pavel Kolář.

Česky prohrály první set, což je ale nemohlo zlomit, protože na turnaji se jim to stalo pokaždé. A vždycky se z toho oklepaly.

Tentokrát už ale na obrat nedošlo.

Klíčový moment přišel zkraje druhé sady. Za stavu 1:0 měly Češky navrch při podání Italek, vedly 30:15. Jenže přišly dva smolné okamžiky. Nejdřív se nedomluvily na přeběhu a najednou na místě, kam dopadl míček, nikdo nebyl.

Potom byla Muchová v dobré pozici, jenže míček trefila do pásky a od ní se překulil zpátky na kurt. Takže Erraniová s Paoliniovou nakonec tenhle těžký okamžik ustály a svůj servis uhájily. Češky to lehce rozhodilo, takže přišly hned o svoje podání a lehce favorizované soupeřky se dostaly do trháku.

Marné bylo pak povzbuzování českých příznivců. Často bylo slyšet: Karolína! Linda!

Česká dvojice, narychlo slepená před olympiádou, ztratila navíc podání za stavu 2:4, soupeřky zvýšily na 5:2 a vítězství už si nenechaly vzít.

Muchová s Noskovou si tedy na medaili ještě musí počkat. Stejně jako na soupeřky. O bronz se utkají v neděli, v sobotu tedy zažijí na olympiádě první volný den.