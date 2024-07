Nezapomenout se usmát! Slalomáři Satková s Prskavcem píší pohádky

Co je to za kouzlo, které českému týmu na Hrách v Paříži stále brání v medailových oslavách? Dva borci od vody ho můžou zlomit a na pomoc si berou pohádky.

„Bylo by fajn, kdybych mohla předvést nějaké kouzlo,“ usmívá se Satková.

V olympijské vesnici si před spaním v posledních dnech pouští audioknihu Letopisy Narnie. Prskavec na minulých Hrách v Tokiu sledoval Pyšnou princeznu a v Paříži už se zaposlouchal do Pohádky o Raškovi.

„Pohádky jsou dobrý…“ hlásí Prskavec.

V následujících dvou dnech můžou do pohádek přispět vlastními příběhy, tak jak se to díky Otu Pavlovi poštěstilo skokanu na lyžích Jiřímu Raškovi. Úterní olympijská kvalifikace pro ně dala nadějný background.

Povedený výkon Satkové v první jízdě

Satkové se skvěle povedla první jízda, byla nejrychlejší ze všech. Ve druhé jízdě už si zkoušela varianty pro semifinále. Australanka Foxová, která v Paříži už vyhrála na kajaku a na kánoi obhajuje titul z Tokia, skončila o 61 setin sekundy druhá.

„Bylo to pro mě trošku překvapení. Myslela jsem, že holky pojedou lépe, ale myslím si, že to není tím, že bych byla lepší. Ten největší souboj mě čeká zítra, protože tam už do toho holky půjdou opravdu naplno,“ hodnotila Satková.

Jako vítězka kvalifikace půjde do dnešního semifinále na start jako poslední. V kariéře už podobnu situaci několikrát zažila, naposledy v červnu v Liptovském Mikuláši, kde vyhrála světový šampionát do 23 let.

„Není to poprvé, ale zjistila jsem, že na tom tolik nezáleží. Jsem moc ráda, ale vím, že v semifinále bude všechno jiné. Cítím se dobře, ale ne moc sebevědomá. Jsem prostě takový typ člověka,“ řekla Satková. „Můj klíč je snažit se být v klidu, i když je to náročné. Dělat si něčím radost, nezapomenout se usmát a ono to nějak dopadne. Buď blbě, nebo dobře.“

Jestli má Satková hlavní soupeřku v legendě Foxové, Jiří Prskavec si hlídá devatenáctiletého Francouze Titouana Castrycka. V první kvalifikační jízdě před cílem schválně zvolnil, aby ve čtvrtečním semifinále nevjížděl do halasného řevu francouzského publika.

„V první jízdě jsem cíl vypustil. Věděl jsem, že jet za Titouanem bude těžké, protože člověk v blocích uslyší to, co se tady děje, což bude těžké pro koncentraci. A to jsem úplně si nepřál,“ řekl Prskavec. „Kdyby to přišlo, tak bych to asi nějak přijmul. Nicméně dneska jsem moc spokojený s výkonem, první jízdu jsem jel přesně to, co jsem chtěl.“

Olympijský šampión úspěšně zahájil svou cestu za dalším zlatem! Video se připravuje ...

Castryck pak náladu mezi medailovými kandidáty vyhecoval, když druhou jízdu ostře napálil a ještě se výrazně zlepšil. Prskavec i Ital Giovanni de Gennaro zkusili zareagovat, ale marně.

„Ve druhé jízdě Titouan nastavil čas o level výš. S Giovannim jsme si na startu říkali, že to teda zkusíme. Nicméně už to nic neřešilo,“ líčil Prskavec, který se tentokrát nevyhnul dvěma trestným bodům. „Můžu s klidným s klidným srdcem říct, že tohle byla moje nejlepší druhá kvalifikační jízda na olympiádě. V Riu jsem dal padesátku, v Tokiu to bylo tak pět šťouchů. Takže je to úspěch!“