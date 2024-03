České taekwondo na OH! Těšte se na kopy do hlavy, hrdinka i o přibírání

Historický milník pro české bojovníky. Petra Štolbová se stala první domácí taekwondistkou, která se kvalifikovala na olympijské hry. Vstupenku do Paříže získala na nedělním turnaji v Sofii. „Pořád mi to nedochází, říkám si: „Fakt tam jsme?“ Mám pocit, jako bych byla v živém snu, ze kterého se nechci probudit. Zároveň už ale nad Paříží přemýšlím - jak to tam bude vypadat a samozřejmě i nad medailí,“ vypráví v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.