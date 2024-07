Jediný Čech s olympijskou pochodní popsal, jak to chodí: Dostalo mě to!

Vstávat musel ještě před půl šestou, ale ten zážitek stál za to. Michal Velička, v civilu marketingový ředitel Toyoty, byl podle dostupných údajů jediným Čechem, který se zapojil do štafety s olympijským ohněm.

Ten byl zapálen v dubnu v Olympii a od 8. května putuje Francií. Na oslavu začátku Her zaplane v pařížských zahradách Trocadéro v pátek 26. července.

Co všechno vás čekalo?

„Sraz jsme měli brzo ráno, v šest. Dostali jsme uniformy a instrukce, co máme dělat, kdy a kde poběžíme. V osm nás začali rozvážet po městě s pochodněmi. Čekali jsme, až nám předchozí běžec předá plamínek a běželi jsme.“

Co bylo dál?

„Bylo nás tam čtrnáct běžců a úsek měl zhruba dva a půl kilometru. Každý z nás měl dvě stě metrů, malinkatý kousek. Běžíte rychlostí rychlejší chůze, byl to pomaloučký běh. Fakt to uběhlo strašně rychle. Sotva člověk vyběhl, už ho brzdili. Jak člověk běží, je nadšený. Lidi kolem skandují, mávají. Nevím, jak se to stalo, a už jsem byl u dalšího člověka.“

Jaké to bylo běžet s olympijskou pochodní?

„Upřímně, nejdřív jsem si říkal, že to bude úplně obyčejný běh. Ale přiznám se, že mě ta atmosféra dostala. Je to zvláštní pocit, příjemný, pozitivní, něco, co člověk jen tak nezažije.“

Kolik lidí na místě fandilo?

„Přijeli jsme v úterý večer, přišlo mi, že tady je tady úplně mrtvo, že se nic neděje. Ráno mě strašně překvapilo, že bylo město tak živé a plné lidí. Průběžně podél trati byly další stovky, možná tisice. Běželi jsme kolem hlavní silnice Rue de la république. Diváci byli v oknech, ve dveřích baráčků...“

Už víte, co budete dělat v pátek 26. července, až bude po historickém průvodu po Seině v zahradách Trocadéra zapálen olympijský oheň?

„Já bych čistě náhodou měl být ve Francii na dovolené. Určitě se budu koukat.“

Co říkáte na české nástupové oblečení, který stvořil designér Jan Černý?„Vím, že spousta sportovců, co znám, je z toho nadšena, moc se na to těší. Já si myslím, že je to něco, co určitě zaujme. Věřím, že to proslaví Čechy a českou módu ve světě. Hlavní je, že se to sportovcům líbí.“