Doktor o OH: Krása! I když… Řidiči bloudí, nejde se schovat. A co medaile?

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Klapne to už dneska? Češi v Paříži stále na placku čekají. Už odbíjí pátý den. „Věřím, že to vyjde,“ říká Martin Doktor, sám dvojnásobný olympijský vítěz, nyní šéf olympijské mise. Pro iSport.cz mluví nejenom o čekání, ale i o složité dopravě nebo frontách v jídelně. „Při transferech jsou občas velké kiksy, řidiči netrefí, kam mají jet,“ připouští bývalý kanoista. Ale celková atmosféra Her ho nadchla. „Pokud jde o design, je to opravdu krásně udělané,“ hlásí šéf mise.

Je to stejné jako v Londýně (2012) a o čtyři roky později v Riu (2016). Češi také první čtyři dny vyšli naprázdno, klaplo to až pátý den. „Sám vím, jak tenká hranice je mezi super úspěchem a tím, když to nevyjde,“ hlásí někdejší výtečný kanoista, který dvakrát vyhrál v Atlantě (1996).

Jak zatím hodnotíte z českého pohledu průběh Her? Pokud jde o sportovní výsledky?

„Není to tak hezký, jak bychom si malovali, kdyby všechno vyšlo. V pár sportech, kde jsme si mysleli, že by to mohlo cinknout, se to nepovedlo. Měli jsme tady hned na začátku dvojboj z Tokia, kdy jim to vyšlo. Tentokrát bohužel ne. Lukáš (Rohan) a Saša (Choupenitch). Jirka Lipták stejný příběh. Holt tak to bývá. Jenou to vyjde, jednou ne. Sportovec má štěstí jenom omezené množství. Jednou si ho vybere, jednou ne.“

Co vás naopak potěšilo?

„Třeba Mathias Vacek zajel dobře, Bára Seemanová zaplavala špičkově. Plavání na téhle úrovni už je TOP, extra. Což je taky pozitivní, co dokázala. Je každopádně pár věcí, které mě mrzí, je to škoda. Ať už Lukášův (Rohanův) smolný šťouch, nebo těsná prohra stolní tenistky Hanky Matelový, která bojovala ostře ve druhém kole. Hrála roli i atmosféra na vedlejším stolu, která nesouvisela s jejím zápasem… To tak ale bývá. Hodnotím to tak, že by bylo lepší, kdyby nějaké medaile byly, ale holt to nevyšlo. Věřím, že v dalších dnech to vyjde.“

Koukáte na to s nervozitou?

„S nervozitou určitě ne. Velice dobře vnímám, vím, že je to sport. A jak hrozně blízko je od supervýsledku k tomu, že se to nepodaří. Já to neberu, že my čekáme na první medaili. To není důležité pro nás, kolik budeme mít medailí.