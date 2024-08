VYSVĚDČENÍ za LOH: smutek, pak silný finiš. Voda zradila i zachránila

Video se připravuje ... Nebýt závěrečného finiše, byla by to smutná přehlídka. Nejdřív krach očekávaných favoritů (Lukáš Krpálek nebo Jiří Prskavec), ale potom přišel silný finiš. Nakonec areál, jenž předtím nepřál slalomářům, zachránil českou výpravu. Rychlostní kanoisté Martin Fuksa a Josef Dostál navázali na zlatý tenisový pár Kateřina Siniaková – Tomáš Macháč. Deník Sport a web iSport.cz přináší hodnocení jednotlivých sportů.

Atletika - 2 Kouzlo českého oštěpu trvá, Nikola Ogrodníková zařídila z klasické disciplíny medaili na pátých Hrách v řadě. Celá atletika dokonce vozí, s výjimkou bojkotovaného Los Angeles 1984, placky od konce druhé světové války. Navíc, Jakubu Vadlejchovi scházely k bronzu titěrné čtyři centimetry. Ve finále předvedl výborný výkon, podobně jako tyčkařka Amálie Švábíková, jež skončila v národním rekordu pátá. Cenných je šest finálových účastí v technických disciplínách i semifinále mladé čtvrtkařky Lurdes Glorie Manuel. Nikola Ogrodníková šokovala svým hodem všechny oštěpařky a získala bronzovou medaili! Video se připravuje ...

Badminton - 3 Odvedli si svoje, ale na postup ze skupiny to zdaleka nestačilo. Jan Louda porazil soupeře ze Salvadoru, prohrál s nasazenou desítkou ze Singapuru, dál šel jen jeden. Což byl nadlidský úkol. Tereza Švábíková padla s nakonec třetí Indonésankou. Mužský debl všechno prohrál. Už jenom vybojovaná účast je úspěch, ale světová špička je mnohem dál.

Cyklistika - 3 V cyklistice byla na olympijských hrách zastoupena všechna odvětví. Vztyčený prapor držel Mathias Vacek na silnici. V časovce vyrovnal historicky nejlepší český výsledek na Hrách (11. místo), v hromadném závodu dojel po boku hvězd jako Mathieu van der Poel. V horských kolech už to bylo slabší, nejlepším výsledkem bylo 25. místo Ondřeje Cinka. Ani Ivetě Miculyčové se finále nezdařilo. Na dráze předvedli čeští muži pěkné výkony, ale od světové špičky jsou vzdáleni.

Golf - 3 Nedalo se čekat, že by česká stopa v tomto globálním sportu byla výrazná. Klára Davidson Spilková, nejlepší česká golfistka posledních let, obsadila 41. místo. Sára Kousková skončila při své olympijské premiéře na 55. příčce z 59 hráček, které soutěž dokončily. Prvně jmenovaná začala hůř, ale potom šla nahoru. Kousková na tom byla opačně. Od začátku to nebylo dobré. Svět je prostě o parník dál.

Jachting - 2 Žádné moře? Žádný problém! Jachtařský tým drží sérii olympijských účastí už od posledních Her v Barceloně 1992. A tentokrát bylo blízko k senzaci. Windsurfařka Kateřina Švíková postoupila ve třídě iQFoil do vyřazovacích rozjížděk ze skvělého pátého místa, skončila ve čtvrtfinále jako celkem devátá. Zosia Burska a Sára Tkadlecová ve třídě 49erFX nasbíraly zkušenosti pro Los Angeles.

Jezdectví - 4 Tady byla úspěchem už samotná účast při závodech ve všestrannosti v unikátním prostředí zámku ve Versailles. Z dvojice jezdců dopadl líp Miroslav Trunda, v civilu veterinář, který skončil s klisnou Shutterflyke na 50. místě. Miloslav Příhoda se dostal s Ferreolusem v cross country do problémů a byl vyloučen za nebezpečnou jízdu.

Judo - 4 Tohle bolelo. Judisté měli v Paříži nadějný tým s legendárním Lukášem Krpálkem, čerstvou evropskou šampionkou Renatou Zachovou a zkušeným Davidem Klammertem. Jedinou výhru přinesl Krpálek, v druhém kole těžké váhy ho ale zastavila uči mata Japonce Saita. Judo je v tomhle tvrdé. Stačí jediné zaváhání a je konec, i pro dvojnásobného olympijského vítěze. Zdrcený Lukáš Krpálek Video se připravuje ...

Lukostřelba - 4 Čekalo se víc. Mnohem víc. Mohla to být parádní česká disciplína, kterou reprezentovala Marie Horáčková, mistryně světa a dáma, do níž se vkládaly velké naděje. Mluvilo se o medaili. Ale vlajkonoška české výpravy při slavnostním zahájení přešla jenom přes jedno kolo, protože se jí nepovedla rozřazovací fáze a potom vyfasovala velmi silnou Korejku. Adam Li skončil hluboko v poli poražených.

Moderní pětiboj - 3 V Paříži byla nadějná sestava, měla by se ale přiučit u bronzových mušketýrů. Právě v šermu kordem se závod zkomplikoval Marku Gryczovi a Martinu Vlachovi. Ten obhajoval páté místo z Tokia, ale o jedno místo nepostoupil do finále. Osmnáctiletá Lucie Hlaváčková se blýskla umístěním v top ten. Byl by to tým s budoucností. Jenže moderní pětiboj od příštího roku mění koňský parkur za překážkový běh. O zítřku zatím nikdo nic neví.

Plavání - 2 Jen těžko se hledají slova, která by vystihla, jak fantastická je opakovaná finálová účast Barbory Seemanové v závodě na 200 metrů kraul, jedné z královských plaveckých disciplín. Do toho další čtyři semifinále - Seemanové na 100 metrů kraul a 100 metrů motýlek, Kristýny Horské na 200 metrů prsa a úžasného Miroslava Knedly na 100 metrů znak. Velmi povedené představení. Seemanová ve finále šestá! Video se připravuje ...

Plážový volejbal - 3 Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, mistři světa, si zahráli hned pod Eiffelovkou, asi na nejkrásnějším sportovišti celých Her. Ale dopředu si malovali, že na kurtech vydrží mnohem déle. Ovšem potvrdili nevýraznou formu ze sezony a ztroskotali v osmifinále. Což je pro ně zklamání. Od dámského páru (Barbora Hermannová - Marie-Sára Štochlová) se tolik nečekalo, nakonec prohrály v předkole a skončily na 17. místě.

Rychlostní kanoistika - 1 Sladká makronka k hořkému kafi na závěr. Kanoista Martin Fuksa a kajakář Josef Dostál se před olympiádou sešli k rozhovoru s rapperem Pauliem Garandem a přáli si, ať jim po Hrách každému na krku něco visí. Splněno! Jsou to giganti. Vzájemná interakce navíc Dostálovi pomohla dát se na zlatou cestu, kterou našel Fuksa už na loňském MS. Potěšilo i finále deblkajaku Špicar – Havel i výkony Anežky Paloudové, někdejší sjezdařky na divoké vodě.

Sportovní střelba - 3 Byla to hra milimetrů. Jiřímu Přívratskému unikla medaile v prestižní třípolohové malorážce o 0,7 bodů, přičemž absolvoval 43 ran… Byl to vrcholný výkon, od medaile ho zřejmě dělila jen malá technická chyba, neutažený řemínek střelecké vesty. Finále jen těsně uniklo Nymburskému i skeetaři Tomečkovi. Ve zlaté obhajobě nepromluvil Jiří Lipták, kterému se nepovedl hned první den, a už nebyla možnost ztrátu dohnat.

Šerm - 1 Ty brďo! Hrdinný kordový tým mušketýrů Jiří Beran, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Michal Čupr v nádherných prostorách Grand Palais přinesl největší českou senzaci Her. Šokoval nejdřív světové šampiony z Itálie a potom i domácí Francouze. V obou případech v závěrečných zápasech Jakub Jurka zvrátil několikabodové manko. Bronzový hrdina z Tokia Alexander Choupenitch tentokrát vypadl v osmifinále. Jurka šermoval jako pravý hrdina Video se připravuje ...

Veslování - 3 Jeden ze sportů, v němž je úspěchem už samotný postup na Hry navzdory úchylným kvalifikačním kvótám. Jiří Šimánek a Miroslav Vraštil oslavili konec olympijské éry lehkovážného veslování postupem do finále, čímž zopakovali úspěch z Tokia, byli šestí. Další dvě lodě skončily ve finále B, kvalitní výkon předvedl především ženský dvojskif Lenka Lukšová a Anna Šantrůčková.

Vodní slalom - 3 Od sportu, který zatím ze všech Her přivezl v samostatné historii Česka minimálně jednu medaili, se to samé čekalo i tentokrát. Jenže se ukázalo, jak je divoká voda nezkrotný živel, který ani Češi nemají pod kontrolou. Vynikající kajakář Jiří Prskavec si smůlu vybral právě pod pěti kruhy, kde po bronzu z Ria de Janeiro a zlata z Tokia skončil až osmý. Nejlepším českým umístěním je paradoxně 4. příčka Lukáše Rohana z kayakcrossu, kterému se prakticky nevěnuje.

Sportovní gymnastika - 3 Soňa Artamonová, v šestnácti letech nejmladší olympionička ve výpravě, obsadila 46. místo, což nestačilo na finále pro 24 nejlepších ani po redukci na dvě závodnice na zemi. Ale víc se od ní ani nedalo čekat. Nejdůležitější pro ni bylo, že předvedla čistý víceboj bez výrazné chyby a hlavně nasbírala cenné zkušenosti do další kariéry, jejímž dalším cílem by měly být Hry v Los Angeles.

Sportovní lezení - 2 Adam Ondra je globální hvězdou svého sportu. Ve 31 letech udával v posledních letech tón, což bylo jasně cítit i v Paříži, jak je uznávaný. Ve finále mu však nevyšel bouldering, nabral velkou ztrátu, kterou už v lezení na obtížnost nemohl dohnat. I tak ve druhé části kombinace vylezl spolu s Rakušanem Schubertem nejvýš. Nakonec bral šesté místo, ale i v jeho očích to pro něj nebylo tak hořké jako naposledy v Tokiu, kdy mu patřilo stejné umístění. Ondra ve finále doplatil na špatný bouldering a na medaili nedosáhl Video se připravuje ...

Stolní tenis - 2 Hana Matelová byla 42. nasazená, ale odvedla, co mohla. Byl to sympatický výkon. Porazila Číňanku, nasazenou desítku reprezentující Monaco, 4:2. Nešťastně v koncovkách ztratila náskok 3:1 s Nizozemkou Eerlandovou, rozptyloval ji navíc i hluk z vedlejšího stolu. Dál už by se však stejně neprosekala, čekala by ji olympijská vítězka. I tak ale v obří konkurenci obstála.

Taekwondo - 3 Česká premiéra na olympiádě? Neúspěšná, ale zato bojovná. Na poslední chvíli do boje naskočila Dominika Hronová. Přestože se výsledek na první pohled jeví jednoznačně, realita zápasu byla jiná. Kdykoli se Češka dostala do ztráty, hned vystřelila do ofenzivy a zkrátila náskok. Podobně srdnatý výkon předvedla i Petra Štolbová. Na nevydařeném prvním kole turnaje se snad odrazila právě nervozita z nejprestižnější akce světa.

Tenis - 2 Čtvrtou olympiádu po sobě doručili čeští tenisté medaili a potvrdili renomé desetimilionové země coby velmoci bílého sportu. Zlato z mixu páru Kateřina Siniaková – Tomáš Macháč mělo nádech senzace, vždyť ti dva spolu do Paříže nevyhráli jediný zápas. Naopak neuspěli ti, od kterých se to čekalo mnohem víc – vyčerpaná Barbora Krejčíková se v singlu i ve čtyřhře se Siniakovou zastavila ve čtvrtfinále. I dva prohrané zápasy v deblu o bronz zanechaly pachuť, že bylo na víc.