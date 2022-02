Soupeřky Ledecké v obhajobě zlata: nezlomná Švýcarka i italská stálice

Věk : 31 let Umístění v super-G v SP : 1. místo Výsledky v super-G v sezoně: 3x 1. místo, 2x 4., 1x 5., 1x 8.

Věk : 30 let Umístění v super-G v SP : 5. místo Výsledky v super-G v sezoně : 1. místo, 2., 10., 13, 1x nedokončila

Také Italka už je ve Světovém poháru hodně zběhlá, debutovala v něm v listopadu 2009, ovšem prvního vítězství se dočkala až v březnu 2016. V této sezoně předvádí v super-G stabilní výkony, v dalších disciplínách už je to trochu horší. V obřím slalomu na ZOH jí patřila až 20. příčka. Ona však cílí hlavně na páteční závod.

Věk : 31 let Umístění v super-G v SP : 2. místo Výsledky v super-G v sezoně : 1. místo, 2., 3., 6., 7., 8., 10.

Zkušená Rakušanka evidentně směřovala formu k ZOH v Pekingu. Nejlepších výsledků v sezoně (2. a 3. místo) totiž dosahovala krátce před odletem do Číny. Specialistka na rychlostní disciplíny na svém kontě dosud nemá žádnou velkou medaili, a tak to chce teď napravit. V super-G má největší šanci.

Věk : 30 let Umístění v super-G v SP : 4. místo Výsledky v super-G v sezoně : 2. místo, 3., 4., 7., 13., 18., 1x nedokončila

SOFIA GOGGIAOVÁ (It.)

Věk: 29 let

Umístění v super-G v SP: 3. místo

Výsledky v super-G v sezoně: 2x 1. místo, 2., 6., 19., 1x nedokončila

Za normálních okolností by byla Italka, se kterou je Ledecká kamarádka a říká jí ségra, velkou favoritkou. Jenže krátce před olympiádou (23. ledna) si v super-G v Cortině d´Ampezzo pohmoždila přední zkřížený vaz a utrpěla drobnou zlomeninu holenní kosti. Do Pekingu sice dorazila, ale nastoupí až do sjezdu.