Lenc po letech opět Tygrem: Důvěry se určitě nezříkám. „A“ na dresu? Signál
Odtud vyrazil do KHL a mezi švédskou elitu. Reprezentační útočník Radan Lenc (34) přistál zpátky na místě činu. V parném počasí se včera snažil všemi možnými způsoby urvat vítězství Bílých Tygrů nad Spartou, v přípravě se však nakonec radovali hosté poměrem 4:3 v prodloužení. Lenc přesto naznačil potenciál. Po utkání projevil velkou radost z návratu. „Vracel jsem se s tím, že bych chtěl být v roli lídra,“ potvrdil velká očekávání.
Jaký byl váš comeback na libereckém ledě?
„Strašně jsem se těšil, poslední tři týdny byly dlouhé. Zápas jsem si užil, jen mě mrzí, že jsme nevyhráli. Jsou to první utkání, někdy nám chyběl krok, ale budeme pracovat a věci ve hře zautomatizujeme. Myslím si, že to bude fajn. Cítím z týmu dobrou náladu i pracovní atmosféru. Máme na čem stavět.“
Přepadly vás speciální emoce? Pořád jde o test nanečisto, ale stejně…
„Samozřejmě jsem v Liberci zažil krásné tři roky, na které jsem chtěl prvním zápasem navázat. Výsledkově se to sice nepodařilo, ale chyby budeme odstraňovat. Lákal mě už hned první zápas přípravy v Mladé Boleslavi, ale šlo o rozhodnutí trenérů, v jaké sestavě se pojede. S těmi, co nehráli, jsme si dali trénink navíc, zabruslili jsme si a připravovali se až na zápas se Spartou.“
Nezříkáte se role lídra. Bylo to znát už z vašeho chtíče při úvodních akcích.
„S tím jsem se vracel. Chtěl bych být v této roli, jde o určitou zodpovědnost. Máme výbornou partu, od které se všechno bude odvíjet, lídrů v šatně máme víc. Těším se na sezonu.“
Jedním z tahounů by měl být i vracející se Adam Najman, váš spoluhráč z formace. Zatím všechno klape?
„Takto spolu trénujeme. Byl to první společný zápas, můžeme se odpíchnout od dobrých náznaků. Pořád máme čtyři týdny do začátku ligy.“
Náladou v české partě už jste se stihl nakazit?
„Atmosféra se mi líbí. Jsem v Liberci strašně rád, kluci mě přijali a užívám si každou chvíli. Pořád je tady spoustu z těch, s nimiž jsem hrál, těšil jsem se na ně. Nálada bude skvělá.“
Potěšila vás pozice asistenta kapitána?
„Je to signál, že důvěra ve vás je. Určitě se ničeho nezříkám a vyhlížím každou výhru v Liberci.“
Čekáte jich hodně?
„Ukáže čas. Je dost brzy na hodnocení. Nechci říkat, co by kdyby. Ale věřím, že se podřídíme výsledkům a zápasy, které budou nerozhodné jako ten poslední proti Spartě, se v sezoně budou lámat pro nás. Týmová očekávání určitě jsou, máme mužstvo výborně poskládané, můžeme hrát na dobrých místech a zajistit si co nejlepší výsledek.“
Po vizuální stránce se od vašeho posledního zápasu v roce 2021 Tygři dost proměnili. Co na to říkáte?
„Moc se mi změna líbí. Logo je přepracované, to původní mělo svoji historii a vzhled, který byl identický, ale nebude dlouho trvat a všichni si zvyknou na novou verzi. Je progresivní.“