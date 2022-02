Fyzioterapeut o zrušeném tréninku: Energetický bonus, Ester může spát

PŘÍMO Z JEN-ČCHINGU | A pak, že v čínských horách nesněží! Záplavy malých poletujících vloček v neděli v Jen-čchingu řádně zkomplikovaly olympijský obří slalom mužů a ženám rovnou zrušily druhý trénink sjezdu. Pro Ester Ledeckou je to zároveň nepříjemnost, ale i možnost k odpočinku. „Je to obrovský energetický bonus, může spát,“ říká její fyzioterapeut Michal Lešák.

Dva dny před olympijským sjezdem se svět Ester Ledecké zúžil do jejího pokoje v olympijské vesnici v Jen-čchingu.

„Den využijeme k odpočinku. Je to jeden ze dvou, tří dní, kdy bude moct celý den odpočívat. Večer ji čeká lehké fyzio, to je celé, co tady Ester čeká,“ vysvětluje Lešák. „Ester bude celý den na pokoji, to je její odpočinek. Je sama se sebou, vyhýbá se veškerému kontaktu, dělá si, co se jí zlíbí. Je to její čas, čistě odpočívá, nikdo z nás po ní nic nechce.“

Nečekaný čas na relaxaci zasáhl do programu týmu Ledecké uprostřed seznamovací seance se sjezdovkou Rock, na níž se v úterý pojede olympijský sjezd žen. STR si ji poprvé vyzkoušela v pátečním super-G, celou trať sjezdu poprvé sjela v sobotním tréninku. V neděli ráno měla jít zase na svah. Bílá tma v čínských horách jí ale program změnila. Díky tomu ale může nabrat síly. Už teď má za sebou zlatý závod v paralelním obřím slalomu na prkně a jen tři dny na to lyžařský super-G.

„Na olympiádě je ten program hodně narvaný, že ty dny hledáme hodně těžko. Před snowboardem se podařilo naplánovat dva,“ říká Lešák. „Ester má ráda, když může využít k odpočinku den těsně před závodem. Tady jsme nikdy nejeli, chtěli jsme využít každý trénink a neplánovali jsme žádný vynechat. Když to příroda udělala za nás, pro Ester je to obrovský energetický bonus. Může spát, jak dlouho chce, nabrat co nejvíc sil.“

Zrušený trénink samozřejmě přináší i komplikace. Olympijská sjezdovka je úplně nová a kvůli koronavirovým omezením si ji nikdo nemohl předem vyzkoušet, takže každý trénink na ní je cenný. Dalším faktorem je čerstvý prašan, který během neděle padá do kompaktní podložky z čistě technického sněhu.

„Trošku přemazáváme lyže. Chystal jsem je na nový sníh, který leží několik měsíců. Jeho struktura se mění. Začíná se to mixovat, uvidíme, jak to bude vypadat,“ líčí Miloš Machytka, servisman Ledecké.

Pořadatelé navzdory podmínkám nechali odjet nedělní obří slalom mužů, který se jel v hustém sněžení a za mizivé viditelnosti.

„Je to těžké, nevidíte nic. Je to brutální,“ hodnotil Nor Lucas Braathen. „Když nic nevidíte, nechodíte do toho tak natvrdo, prostě to musíte nějak projet. Ale další bránu vidíte a to je všechno, co v tomhle sportu potřebujete. Myslím si, že je to dostatečně férové.“