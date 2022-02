Šéftrenérka o Ledecké: Hrdinka! Škoda chyby ve sjezdu, slalom jela skvěle

I když našla v každé z jízd Ester Ledecké ve čtvrteční kombinaci jednu chybu, šéftrenérka ženské reprezentace Eva Kurfürstová ji chválila. A to ještě nevěděla, že v tréninku před slalomem utrpěla česká hvězda, do té doby útočící na medaili, zranění. „Doufám, že to nebude nic vážného a bude brzy v pořádku,“ dodala pak jen na konci rozhovoru, kdy už byl tento fakt znám. A co říká na další zkrat Mikaely Shiffrinové?

Ledecká skončila v kombinaci čtvrtá. Vezměme to postupně. Jak se vám líbila ve sjezdu?

„Tam byla výborná. Jen je škoda chyby, kterou udělala hned ve třetí brance. Ztratila úplně zbytečně půl vteřiny, možná i trochu víc, když vezmeme, že na chybu vždy navazuje to, že ztratí nějakou rychlost, rytmus, do kterého trvá chvilku, než se zase dostane. Přitom pak byla úplně úžasná, protože stáhla vteřinu. Z +53 to najednou bylo -57. Takže horní střední pasáž jela skvěle, měla i velice dobrou nájezdovou rychlost do ledové U-rampy, kde ve sjezdu chybovala. Jízda byla velice dobrá. Tipla bych, že lyže jí jely dobře. Takže sjezd pěkný, jen škoda horní chyby.“

Co jste od ní očekávala ve slalomu? Protože ten sice skoro netrénuje, ale když byla menší, bývala v něm dobrá.

„Ester je agilní, což je vidět z jejího projevu jako takového. Je to holka, která svou agilitou může do slalomu mířit. I na snowboardu jezdí technické disciplíny, tam se to také projevuje.“

Jak tedy hodnotíte slalom v jejím podání? (v této chvíli rozhovoru ještě nebyl známo, že se Ledecká před ním zranila - pozn. aut.)

„Jela ho velice dobře. V lehčích pasážích to bylo vynikající, v těch složitějších místech se dostala v jednu chvíli do bodu, kdy to nebylo úplně optimální, trochu tam byla opatrná. V jednom místě do závěrečného přejezdu jí úplně nevyšla dvojbrána, vzala to opačnou rukou, než měla, což ji malinko rozhodilo z rytmu. Ale na své poměry to jela skvěle. Problém je v tom, že to, kam bezpochyby mířila, byla medaile, která nakonec unikla. Holky, které jí tady byly soupeřkami, jsou vynikající kované slalomářky.“

Když jsme se teď dozvěděli o blíže nespecifikovaném zranění Ledecké v dolní části těla, asi to hodnocení ovlivní...

„Platí, že Ester jela skvěle a je hrdinka, že do toho tedy šla. Doufám, že to nebude nic vážného. Ale těžko teď soudit, když nemáme bližší informace.“

Vraťme se tedy k samotné kombinaci. Na stupních vítězů byly samé slalomářky. Dá se tedy říct, že právě ony mají v této disciplíně výhodu?

„Tam je to především tak, že když se podíváte na startovní listinu, kolik lidí nastoupilo, tak z hlediska konkurence je to závod tak pro sedm lidí. To zase buďme realisté. Kombinace je disciplína, která, ne že teď je na ústupu. Ona nikdy nebyla jiná. Nebo možná pár let zpátky v chlapech zjistili, že je to relativně dobrá kořist pro dobrý výsledek, a byla doba, kdy to jezdilo hodně mužů. Ale v současné době je to tak, jak jsem říkala. A z dlouhodobého hlediska platí, že skvělý slalomář je schopný relativně dobře odjet sjezd. Ale skvělý sjezdař je málokdy schopen sjet slušně slalom.“

VIDEO: Podívejte se na jízdu Ester Ledecké ve sjezdu

Takže mají slalomáři výhodu.

„Ano. Platí totiž, že je daleko snazší rytmus natahovat, tedy jít ze slalomu do sjezdu, než pro sjezdaře ho zkracovat na ten slalomový. Těm, kdo mají vytříbený grif ze slalomu, může jen těžko konkurovat sjezdař, který to tak natrénované nemá. Ale když se ještě vrátím k Ester, tak nahoře jela slalom skvěle a strašně dobře se mi na to dívalo.“

Bylo pro Ledeckou výhodou i to, že jela s nízkým startovním číslem a trať nebyla ještě rozbitá?

„Jednoznačně. Když FIS před pár lety změnila pravidlo pro nasazování pro druhé kolo, že už se neotáčí třicítka, ale nasazuje se podle časů dosažených ve sjezdu, cílem bylo pomoct sjezdařkám, které nejsou tak dobrými slalomářkami. Zkrátka aby se dostaly malinko do výhody, že pro ně nebude trať rozbitá.“

Kdo je obstojnou sjezdařkou a vynikající slalomářkou, to je Mikaela Shiffrinová. Ta ale zase slalom nedokončila, vypadla v něm relativně brzy. U ní už to bude asi víc o hlavě, že?

„Shiffrinová na stupních chyběla, bohužel dopadla tak, jak dopadla, což je docela šílenství. Ale určitě je to u ní o hlavě. Sice v kombinaci vypadala, že do toho vstupuje s daleko lehčí hlavou než do technických disciplín, nicméně dopadlo to úplně stejně, s tím rozdílem, že dojela o kus dál. Ale sama se tomu pak už jen smála. Podle mě už byla tak rezignovaná a odevzdaná, že se tomu mohla jenom smát. Ale pak zvážněla, když se zamyslela, a říkala, že vůbec neví, čím to je, že se tohle děje.“

Vy nějakou příčinu vidíte?

„Velice zvláštní je, že udělá chybu, ta je dost podobná, ji to malinko rozhodí, ujede jí hrudník, dojde k přehoupnutí do dalšího oblouku, ale ona už ho nezachrání, protože zůstane vytočená rameny. A zajímavé je, že oba slalomy stavěl její trenér, který to udělal nahoře do tempa, a pak tam dal ve vlásence chyták, který slalomářky znají a bez problémů se na něj připraví. I Ester ho zvládla naprosto v pohodě. A Shiffrinová tam padla. Ale myslím, že přijede na evropský sníh, bude to v ní, ale najednou zjistí, že tady jí to všechno funguje a bude v pohodě. To je můj malý osobní tip. Nemyslím, že by ji to mělo poslat na tu pomyslnou psychickou spirálu. Ano, teď je na dně, ale podstatné je pro ni odjet zpět do Evropy, zapomenout a znovu začít.“