Ledecká bojovala přes bolest! Zranila se, slalom málem nejela. Co vzkázala?

PŘÍMO Z ČÍNY | Všimli jste si, jak Ester Ledecká dojela, a dlouho zůstala v předklonu? Hned bylo jasné, že ji něco bolí... Ale bylo to mnohem větší drama! Málem totiž do kombinačního slalomu vůbec nenastoupila. Při rozjíždějící jízdě se zranila. Rozhodla se až na poslední chvíli. „V jednu chvíli to vypadalo, že ani nepojede,“ přiznal její dvorní fyzioterapeut Michal Lešák. O to větší Ledecká zaslouží obdiv, že si dojela pro skvělé čtvrté místo!

O co přesně se jedná? To nechtěl Lešák specifikovat. Pouze to, že jde o zranění v dolní části těla.

Sama Ledecká to nekomentovala. Delší dobu po závodě šla pomalu, opřená o hůlky, na dopingovou kontrolu. Na ní trávila přes půl hodiny. Když potom vyšla ven, v jejím výrazu bylo vidět, jak moc ji to bolí. Mnoho nescházelo, aby se jí v očích kvůli bolesti neobjevily slzy...

„Je to velmi bolestivé zranění. Použili jsme nějaká analgetika ještě před jízdou. Uvidíme, jak to bude vypadat později, až opadne adrenalin,“ popisoval Lešák s tím, že nebylo jasné, jestli trojnásobná olympijská vítězka vůbec do slalomu nastoupí. Rozhodla se až na poslední chvíli.

„Nechali jsme to na ni,“ připustil fyzioterapeut, který zprostředkoval i poděkování fanouškům: „Ester všechny fanoušky zdraví, všem moc děkuje, že vstávali jak na sjezd, tak na slalom.“

Ledecká zajela sjezd výborně, byla po něm druhá. Nakonec brala čtvrté místo. Což je vzhledem k tomu, že jela pouze se sebezapřením a pod prášky, skvělý počin….

Zranění hodinu před startem

Sjezdařka, která po sjezdu byla druhá, o jedinou setinu, se zranila při první tréninkové jízdě před slalomem. Hned ve čtvrté bráně. Co přesně se stalo? To nechtěl její tým specifikovat. Lešák řekl pouze to, že se jedná o zranění v dolní části těla...

Stalo se to asi třicet minut před prohlídkou, tedy hodinu před startem. Ledeckou přepadla bolest, takže ji lidé z týmu dali léky na bolest. I když zvažovala, jestli vůbec pojede, nakonec, jako správná bojovnice, do toho šla... „Poslední slovo, jestli pojede, měla ona. V jednu chvíli to vypadalo, že nepojede. O to je to obdivuhodnější, jak to zajela," pochválil ji Lešák.

Další informace o jejích zdravotním stavu budou známé až během odpoledne...



Teď je jisté to, že Ledecká po pátém místu v super-G přidala další skvělé umístění. Ve sjezdu speciál chybovala, ale ten do kombinace sjela precizně. Dravou jízdu na hranici svých možností vyšvihla i mezi slalomovými brankami. Výsledkem je cenné čtvrté místo.

„Samozřejmě má radost, což snižuje bolest, kterou trpí. Je z toho nadšená, umístění je úžasné. Zaprvé si konečně sjela výborně sjezd. A slalom? Na ty podmínky, jak se cítila, byl úžasný," připomněl klíčový člen jejího týmu zdravotní trable.

Pro Ledeckou to bylo poslední olympijské vystoupení. Domů se vrací v sobotu. Do té doby se jí budou snažit dát do pořádku lékaři.

Do Česka se vrací jako trojnásobná olympijská šampionka. A jako bojvnice, která nic nezvádá. I v kombinaci to opět ukázala...