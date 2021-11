Zlepšení ve stínu malorážek. Co nevíte o nástupcích Neumannové a Bauera

Čeští běžkaři jsou na vzestupu, komu by se mohlo dařit v olympijské sezoně a jak to bylo s největší českou hvězdou?

JAK TO BYLO S RAZÝMOVOVOU

Z Kateřiny Razýmové v posledních dvou sezonách vyrostla nová česká hvězda, která se pravidelně umisťovala v top ten Světového poháru. Do olympijské sezony jde ale reprezentace bez ní, Razýmová oznámila nástup na mateřskou dovolenou.

„Katka po mistrovství republiky v kolcích čekala do poslední chvíle, co mohla. Nevěděla, jak mi to má říct. Když musela na funkční vyšetření do Prahy, tak mi tu zprávu zavolala,“ líčí reprezentační trenér Jan Franc. „Popřál jsem jí hodně štěstí, tohle jsou důležitější věci než sport. Potom už jsem jenom uvažoval, jak to zvládneme se zbytkem týmu. Nenazval bych to starostmi, ale příjemnými věcmi.“