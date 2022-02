Extrémní třicítka: omrzliny, Klaebo vzdal. Brita zkrácení naštvalo

Běžkařský král čínské olympiády má asi v krvi led.

„Čím jsou podmínky tvrdší, tím je to pro mě lepší. Protože, když je to tvrdší, pro mě je to jednodušší,“ řekl Rus Alexander Bolšunov po opravdu drsném zážitku v bruslařském závodě, který byl kvůli šílenému nečasu zkrácen z tradičních padesáti kilometrů na třicet.

Bolšunov to v mrazu zvládl, vyhrál, přidal další olympijský titul ke zlatu ze skiatlonu a ze štafety. S pěti medailemi celkem patří k rekordmanům těchto Her.

Spousta jeho soupeřů ale na trati strádala. V horském středisku Čang-ťia-kchou se problémy s počasím čekaly, kvůli silnému větru byl ostatně už na pátek přesunut závod s hromadným startem biatlonistek. Jury nakonec v obavách o zdraví závodníků zkrátila trať, čímž učinila bezprecedentní rozhodnutí. Běžkařská padesátka se poprvé na ZOH jela už v Chamonix 1924 a od té doby se nikdy zkracovat nemusela.

„Za mě to bylo jednoznačně správně. Už ráno jsem říkal, že jediné řešení bude buď zkrácení na třicet kilometrů, nebo zrušení závodu,“ líčil Husák. Rušit ale závod nikdo nechtěl. „To je ta výjimečnost olympiády, těžko se něco ruší. Je to jednou za čtyři roky, každý to chce do poslední chvíle tlačit.“

Na trati bylo podle oficiálních teploměrů minus sedmnáct stupňů Celsia, nárazový vítr ale způsoboval o hodně nižší pocitovou teplotu.

„Na mně bylo minus pětatřicet,“ otřásl se Husák s úsměvem. „Adam říkal, že v posledním kole už víceméně nevnímal svět. Je to těžké, takové dobývání severního pólu.“

Nejlepším Čechem byl sedmatřicátý Petr Knop. Další reprezentant Adam Fellner se do cíle dostal na 42. místě, téměř sedm minut za vítězným Bolšunovem.

„Tak trochu zbaběle jsem přijal, že se závod zkrátil, protože jsem měl strach, aby se ta padesátka vůbec dala ve zdraví přežít,“ řekl Fellner. „Od začátku se mi jelo špatně, dost jsem s tím bojoval. Zima mi nebyla, vítr byl hodně nepříjemný, ale spíš až teďka v cíli člověk hodně promrzne. Asi tomu to krácení pomohlo. Někdo byl rád jako já a někdo asi ne.“

Klaebo raději odstoupil

Mezi závodníky, kteří si na zkrácení stěžovali, byl Brit Andrew Musgrave. „FIS právě zkrátila olympijskou padesátku na 28 kilometrů, protože je trochu zima a větrno. Nemyslím, že bude tepleji nebo méně větrno. To je snad zasr… vtip!“ zlobil se Musgrave na Twitteru.

Zkrácení trati se nelíbilo ani bývalému reprezentantovi Lukáši Bauerovi, který je v Číně jako trenér polského týmu.

„Rusové, Němci i já jsme byli pro odložení, aby se jelo celých padesát kilometrů,“ řekl Bauer.

Odložení závodu by ale závodníkům výrazně zasáhlo do předstartovního programu. Většina z nich si před bojem nasadila tzv. superkompenzaci, nejprve sacharidovou dietu a těsně před závodem naopak nabití těla cukrem.

„Měli by to celé rozházené. Nejde jenom o naše lidi, ale o celé startovní pole. Každý na tom pracuje a zítra by mohlo docházet k ještě větším nepříjemnostem,“ míní Husák.

Biatlonisté i běžkaři si v Čang-ťia-kchou na mrazivé podmínky museli zvyknout. Během soboty ale byla na závody zřejmě vůbec největší zima během olympiády.

„Když jsme jeli na začátek sezony v Ruce, bylo minus dvacet šest, ale oproti dnešku to bylo teplíčko. Dneska to bylo určitě největší,“ líčil Husák.

V závodě se původně očekával souboj Bolšunova s norským rivalem Johannesem Hösflotem Klaebem. Ten se ale na trati trápil a po polovině závodu odstoupil. „Říkal jsem si, že bych litoval, kdybych to nezkusil. Tělo ale prostě nefungovalo.“

Už dvě hodiny před původním startem padesátikilometrového závodu se rozhodlo o neúčasti českého lídra Michala Nováka. „Po zapracování jsme se dohodli, že to není ono, že v těchto extrémních podmínkách bychom spíš doufali v zázrak než v něco hmatatelného. Neměli jsme se o co opřít a nechtěl jsem riskovat jeho zdraví,“ vysvětlil trenér Husák.