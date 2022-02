Sněhové peklo, Norka v boji o bronz zkolabovala. Davidová necítila prsty

PŘÍMO Z PEKINGU | Je to drsné a stále drsnější. K mrazu, větru a vysoké nadmořské výšce se biatlonovém olympijském areálu v Čang-ťia-kchou v nedělních stíhačkách přidala i chumelenice. Norka Ingrid Landmark Tandrevoldová v cíli zkolabovala, Markéta Davidová se klepala zimou. „Bylo to, jako by vám měly upadnout prsty,“ řekla v cíli poté, co se po pokaženém sprintu posunula na 28. místo.

Mezi finišujícími soupeřkami vypadala Ingrid Landmark Tandrevoldová jako vyčerpaná turistka. Do cíle se doplahočila, ale hned za ním se bezvládně sesunula na sníh. Děsivá scéna podala další důkaz, jak náročné a zrádné jsou podmínky během biatlonové olympiády.

Tandrevoldová odjížděla z poslední střelnice na bronzové pozici. Poslední kolečko jí ale sebralo všechny síly. V cíli se jí hned ujal týmový lékař, který ji transportoval to tepla.

„Je při vědomí, v péči doktorů našeho týmu. Je na tom dobře,“ uklidňovala její krajanka Tiril Eckhofová, která nakonec bronzovou příčku zabrala. Tandrevoldová na ni v závěrečných stovkách metrů ztratila přes minutu.

Norka Marte Olsbu Röiselandová vypadá, že se pro pekelné podmínky Čang-ťia-kchou narodila. Po bronzu z individuálního závodu a zlata ze sprintu ve stíhačce vyhrála o víc než minutu a půl, další závodnice se ale se zdejším povětřím perou.

Markéta Davidová startovala do stíhačky z jednačtyřicáté příčky po sprintu, zaběhla šestý nejlepší čas, i se čtyřmi chybami na střelnici se posunula se o třináct míst dopředu. V cíli jí ale doslova drkotaly zuby.

„Opravdu to byl dneska jeden z letos nejtěžších závodů. Ta trať tu není jednoduchá, když se k tomu přidá nadmořská výška a takové počasí, tak je to za trest,“ líčila Davidová pro Český rozhlas, další zastávku v mixzoně už celá rozechvělá vynechala. „Vůbec jsem necítila prsty, fakt vůbec. Divím se, že jsme něco trefila, to bylo, jakoby vám měly prsty upadnout. Rozmrzaly nám všem prsty, je to fakt strašné.“

Kromě zimy se ale přidává i vysoká nadmořská výška, která je na samé hraně povoleného rozmezí. Běloruska Hanna Solaová se s číslem 26 vydala na ukázkovou stíhací jízdu. V závěru ale nestačila.

„Když tady začnete moc rychle, tak za to musíte zaplatit,“ řekl Egil Gjelland, norský trenér české ženské reprezentace. „Dneska jste to viděli i na Solaové. V prvním kole každému nandala dvacet sekund a v posledním kole byla bez šance. Přitom se zdálo, že by mohla bojovat o medaili, ale neměla šanci. Je to tu zrádné a obtížné.“

Novinkou dne byly závěje sněhu, které se po celém městě utvořily z malinkatých vloček, jež však padaly téměř bez ustání.

„U nás ve vesnici to vypadá jako obrovská kalamita. Vytáhli úplně nejtěžší stroje, co tady mají. Pro nás je tohle celkem normální, ale tady se to opravdu nestává. Když jsem se probudila, tak sem si řekla, že to bude pekelně těžký a byla to pravda,“ hodnotila Jessica Jislová, která se s pouhými dvěma chybami propadla o čtyři příčky na 35. místo.

„Horší než sníh byl určitě mráz,“ pokračovala Jislová. „Nezdálo se to, myslela jsem si, že to bude v pohodě, ale by to hrozně nepříjemné. A dost jsme s tím všechny podle mě bojovaly. Je větší vlhkost a hodně to zalézá. Jakmile se dotknete zbraně, tak je to konec. Hlavně při nástřelu to bylo nepříjemné. Tam se víc postává a dotýká se mnohem víc kovových částí.“

Z krutých podmínek ve stíhačce nejvíc vytěžila Lucie Charvátová. Po úvodní položce za dvě chyby už v dalších třech minula jen dvakrát, udržela se na bodovaném 34. místě a proklouzla do elitní třicítky pro sobotní závod s hromadným startem. V něm má díky postavení ve Světovém poháru jisté místo i Markéta Davidová.