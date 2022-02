Poslední výstřel Davidové: Na „masák“ se těším, ale nejdřív musím najít síly

Všichni už vražedné kombinace nadmořské výšky, děsivého mrazu a pomalého sněhu mají tak akorát dost. Biatlonistka Markéta Davidová ale na olympiádě ve středeční ženské štafetě předvedla kvalitní výkon a teď ji čeká vrchol Her. Už v pátek jde do elitního závodu s hromadným startem. „Mám ho ráda, protože je kontaktní. Ale uvidíme,“ říká Davidová.

Český tým se na čínské olympiádě medailovými nadějemi zrovna přebírat nemohl a Markéta Davidová svou velkou šanci na zlato v individuálním závodě odstřelila poslední ránou. Přesto je tu ještě jedna možnost, jak bilanci české výpravy vylepšit. Davidová na závěr Her pojede populární „masák“.

„Těším se, ale musím nejdřív najít nějaké síly,“ říká Davidová.

Je to pro ni hodně zvláštní akce. Nejdřív dostala na smíšenou štafetu špatné lyže. Ve vytrvalostním závodě už se skoro dotýkala nesmrtelné slávy olympijské vítězky. Pak jí střelecky nevyšel sprint. Její běžecký projev se ale od začátku Her posunul. Ve včerejší štafetě přebírala svůj druhý úsek na sedmnácté příčce, předvedla skvělou stíhací jízdu a tým posunula až na pátou příčku. Běžecky na olympiádě patří konstantně k nejlepším. Jen před ní neříkejte sportovní frázi o tom, že jí ta dřina chutná…

„Já už bych to tak nenazývala. Je to tady fakt těžké,“ řekla Davidová. „Chápu, že pro všechny stejné, ale myslím, že by málokdo řekl, že se mu tady běželo bůhvíjak dobře. Je to fakt bolavé. Jsme ve výšce. A i ta zima… Když vím, jak mi zmrzly prsty ve stíhačce, tak s tím se nedá střílet. Jakmile to někoho dostihne, tak je těžké na to reagovat.“

Biatlonisté jsou koncem olympiády v hodně citlivé situaci. Extrémní podmínky jim dávají zabrat a kamery z Číny přenáší hrozivé scény fyzických kolapsů. V nedělní stíhačce se přihodil Norce Ingrid Landmark Tandrevoldové, včera ve štafetě zase odváželi Švýcarku Irene Cadurischovou.

A na závěr čeká 12,5 kilometru kontaktního závodu s hromadným startem se čtyřmi střeleckými položkami.

„Popravdě, teď jsme se o tom bavily, když jsme šly z úseku se Švédkou, že to byla šestka a jsme úplně vyřízené. Fakt to bude o tom najít za dva dny nějaké síly, odpočinout si a nechat tam všechno,“ říká Davidová. „Určitě člověk nemůže jet úplně naplno první kolo, protože pak vás to tady doběhne okamžitě. Trošku s rozvahou.“

Hromadné závody, určené pro patnáct nejlepších ze Světového poháru a patnáctku dalších podle bodů na olympiádě, čekají z českého týmu ještě další dva reprezentanty. Michal Krčmář pojede svůj poslední závod olympiády v pátek, ve stejný den nakonec po změně termínu bude spolu s Davidovou na startu i Lucie Charvátová.

„Snad se jí dožiju,“ usmívá se Charvátová. „Pro mě to bude třešnička na dortu. Myslím si, že ten start je oprávněný, že jsem si to svými výsledky tady vydobyla. Se vší ctí a hrdostí se postavím na start, ale nemám od toho velké očekávání. Budu ráda, když to objedu. Tělu už se nechce. Ve středu jsem vstávala v jedenáct, ve dvě šla na snídani a pak na start. Je strašně znát, že tělo už nestíhá regenerovat.“

Bude to velmi tvrdá zkouška. Ale pro ty nejlepší budou v cíli tři olympijské medaile.

„Chce to kvalitní jídlo, které se snažíme v jídelně najít, i když to není úplně jednoduché. A hodně odpočívat, hodně spát,“ plánuje Davidová.