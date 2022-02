Beznaděj, říká kouč biatlonistů po výbuchu. Mladíky dusí strach

Je to skutečnost, která je provází celou sezonu. Až na několik povedenějších závodů v podání Michala Krčmáře či světlých momentů některých českých mladíků, je to v podání mužů biatlonová mizérie. Celé to podtrhla olympijská štafeta, ve které musel Jakub Štvrtecký po zpackaných střelbách absolvovat dvě trestná kola.

Mikuláš Karlík se snažil s touto nepříznivou situací něco udělat. Běžecky se mu dařilo, na svém úseku měl dokonce druhý nejrychlejší čas. Jenže jak už dříve párkrát prohlásila i Markéta Davidová: Nedělám běžecké lyžování, ale biatlon. A právě střelecká část se závodníkovi, který je v mužích první celou sezonu, také znovu nepovedla. Vleže dobíjel dvakrát, vestoje pak třikrát.

Přidejte k tomu další trestná kola Adama Václavíka a výsledkem je úterní realita, tedy nedokončený závod, protože Václavík byl dojet o kolo. Michal Krčmář už tak ani nedostal příležitost alespoň na drobnou korekci výsledku a trénink před pátečním závodem s hromadným startem.

„Byla to beznaděj. Když tam Kuba leží jako poslední, přehrabuje se tam, protože mu nejde dát náboj, a když ho dobije, je vidět, jak to nezvládá... V základní položce dával centrové rány a najednou to dává na ležce na stojákový kruh, hrozně daleko. Byla tam vidět zbrklost na spoušti. To je ta beznaděj, od dalekohledu nic neudělám, nijak mu nepomůžu,“ zoufale komentoval situaci šéftrenér mužského týmu Ondřej Rybář.

MIKULÁŠ KARLÍK | Velká výzva pro velký talent

Rybář: U mladých se projevuje strach

Po odchodu zkušených borců jako Michal Šlesingr či Ondřej Moravec musel tým nutně omladit. Nejotrkanějším v mezinárodních soutěžích nejvyšší úrovně je nyní Michal Krčmář, na kterého se mnohdy právě ve štafetách spoléhá.

Už druhou sezonu je naplno v mužské kategorii Štvrtecký, jenže ten se v podstatě od začátku s přechodem z juniorů pere. Střídavě ve Světovém poháru a nižším IBU Cupu pak startují další jako Adam Václavík, Milan Žemlička a další. Naděje se pak upínaly ke Karlíkovi.

„Samozřejmě není všechno ideální, lidi budou kritizovat, že to děláme blbě, že kazíme závodníky. Ale závodník pokud přijde do seniorů, musí být připravený, že je to tu úplně jiná liga než dorostenci a junioři a přicházejí daleko větší stresy a zodpovědnost. Protože tohle není Český pohár nebo juniorský IBU Cup. V tomhle se u nich projevuje strach a provází to mužský tým celou sezonu. Z toho je mi smutno. Mančaft má budoucnost, s mladými kluky se systematicky pracuje, ale tuto sezonu je spousta dobrých výsledků odstřelená na střelnici. V tréninku můžete dělat věci nahoru dolů, ale abyste si věřili, je důležitá psychiky. A čím víc je chyb, tím větší je i nejistota. Tohle dokud kluci ze sebe nesklepou, nepohneme se z místa,“ rozebral Rybář základní problém.

Už dříve totiž mluvil o tom, že v tréninku je střelba českých mužů, až na občasné výjimky, v pořádku. Jen si klid ze cvičných střeleb neumí přenést do samotných závodů. Není tak na čase povolat psychologa, aby pomohl? Sám Rybář tomu dřív příliš nakloněn nebyl.

„Není to o tom, že bych tomu nevěřil. Jen ten, kdo ty lidi zná a pracuje s nimi, k nim má i psychicky nejblíže. To je jak doma s dětmi. Kterýkoliv psycholog vám každopádně řekne, že je to běh na dlouhou trať. Tím, že je biatlon populární a sledovaný, tlak na lidi je ohromný. Já se i snažím je odvádět od hejtrů na sociálních sítích, protože se ve čtení takových zpráv někdy utápějí. A jak pak chcete pracovat s někým, kdo si tohle v sobě nese a nechává se tím srážet?“ přiblížil kouč.

Co bude tedy teď zásadní s mužským týmem provést? Podle Rybáře je třeba se z toho všeho poučit. „Pro nás je tohle možná poslední vztyčený prst. Na nikoho to nesvádím, jsem v tom s klukama, jsme jeden tým, i na svazu. Snažíme se pracovat s mládeží, ale vlivů je tam spousta. Co s tím udělat? Jedině to, že to budeme dělat dobře. A v tom případě tomu musíte věřit, jít tvrdě za tím svým.“

Jedno je jisté. Současné i budoucí členy mužského reprezentačního týmu čeká velké množství práce. A to včetně Mikuláš Karlíka, který je na těchto Hrách spíše milým překvapením, především co se týká běhu. „I jeho ale čeká stejně práce jako ostatní. Nesmí mít falešný pocit, že to půjde. To můžeme říct i u Marečka, Mikysky. Jsou na dobré cestě, ale... Karlos, s tím, co tu předvádí, by s lepší střelbou byl už dnes i v SP úplně jinde. Ale ve střelbě má co zlepšovat,“ dodal Rybář.