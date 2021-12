Co když NHL řekne olympiádě ne? Tohle by mohla být sestava Kanady

Olympiáda s účastí hráčů NHL je svátek, poklad, na který se těší každý hokejový fanoušek. Ovšem každý účastník turnaje musí mít i plán B. Co když začne za mořem řádit covid a zámořská liga své hráče na akci nepustí? Do 10. ledna může NHL stále ohlásit, že se plán ruší a nikdo do Číny nepoletí. Podívejte se, jak by mohla v takovém případě vypadat sestava Kanady. Žádný Sidney Crosby, žádný Connor McDavid, mohlo by se ale dostat na brankáře Kladna.