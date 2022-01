Centři pro olympiádu a jejich šance: tři stoprocentní, co Zohorna či Horák?

Už za měsíc startuje v Pekingu olympijský hokejový turnaj. Jak je známo, obejde se bez hvězd z NHL. Generální manažer národního týmu Petr Nedvěd a hlavní trenér Filip Pešán odtajní nominaci ve čtvrtek 13. ledna. Jak vypadá situace ohledně centrů? Server iSport.cz přináší detailní přehled všech možných adeptů na tento post i jejich procentuální šance na účast. U třech hráčů svítí sto procent, co další?

David Krejčí Olomouc

věk: 35 let

zápasy: 34

body: 33 (17+16) Šance na olympijskou nominaci podle deníku Sport: 100 % Jenom v jednom jediném případě by David Krejčí na olympiádu pozvánku nedostal – kdyby sám odmítl. Trenér Filip Pešán s ním už laškoval v létě na trenérské konferenci „Mosty“, kde se ho veřejně ptal, zda by přijal nominaci na olympiádu. Každý trenér by ho chtěl v týmu mít, dovede zrychlit hru, utajenou nahrávku má naprosto mistrovskou. Vyhraje buly, pořád umí přitvrdit, vyrobí šanci, dá gól. Ještě na něco jsme zapomněli? Jasně, ještě výborně zvládá hru dozadu. Krejčího v týmu potřebujete. Sám zvedne jeho údernost o několik procent. Navíc jde o tichého a pozitivního lídra.

Jan Kovář Zug/Švýcarsko

věk: 31 let

zápasy: 29

body: 26 (6+20) Šance na olympijskou nominaci podle deníku Sport: 100 % Hru pořád čte jako středoškolský češtinář Babičku. Ví přesně, co na jaké stránce bude, to je jeho nejsilnější zbraň, oči a ruce. Jan Kovář nebyl a nikdy nebude na raketový hokej sever-jih. Jenže když máte jeho schopnosti, není to slabina. Dovede hru zpomalit, překvapit, najít díru v postavení soupeře. Zaskočí vás svým nápadem, navíc výborně funguje jako mozek pro přesilovku. Jestli na někom cítíte, že by si pro reprezentační medaili vyrval nohy ze zadku, tak je to on. Byl už na osmi velkých akcích, zná maximálně čtvrté místo. Přitom na klubové úrovni má dva tituly z KHL, jeden ze Švýcarska a jeden z Česka.

Lukáš Sedlák Čeljabinsk/KHL

věk: 28 let

zápasy: 46

body: 40 (17+23) Šance na olympijskou nominaci podle deníku Sport: 100 % Je docela snadné se stát fanouškem jeho hokeje. Lukáš Sedlák má dobrou střelu, je silný na vhazování, navíc mu vůbec nedělá problémy pohyb. Pak je tady ještě jedna věc, kterou miluje každý trenér na světě. Je nastavený tak, že v národním týmu přijme absolutně jakoukoliv roli. Padne do střely, dohraje soupeře, nikdy se nevykašle na návrat dozadu. To, co do něj hustil v Columbusu přísný trenér John Tortorella, v něm pořád je. Proto je pro každý tým tak cenný, vedle síly v ofenzivě nabídne i zodpovědný přístup směrem vzad. Benefitem je stoprocentně souhra s Tomášem Hykou. Tahle dvojice musí jet.

Michael Špaček Frölunda/Švédsko

věk: 24 let

zápasy: 29

body: 28 (6+22) Šance na olympijskou nominaci podle deníku Sport: 70 % Frölunda je jedním z nejlepších týmů Evropy, Michael Špaček se ve švédském klubu chytil, je druhý v produktivitě. Kreativní centři jsou v reprezentaci sice tři, ale on zvládne i pozici na křídle. Stálo by za to ho nalepit třeba k Davidu Krejčímu, vymyslet pro něj pozici, kde svoje kreativní schopnosti prodá. A zkušený mentor by mu neuškodil.

Lukáš Jašek Lahti/Finsko

věk: 24 let

zápasy: 30

body: 31 (5+26) Šance na olympijskou nominaci podle deníku Sport: 60 % Lukáš Jašek je podobný případ jako Michael Špaček. Na jednu stranu si můžete říct, že je plno. Ale vážně by český hokej nechal doma třetího nejproduktivnějšího hráče finské ligy? Pravda, není pro něj role, aby hrál šest minut za zápas, potřebuje prostor. Tak ale proč ho kreativnímu hráči, který umí i křídlo, nedopřát.

Tomáš Zohorna Oskarshamn/Švédsko

věk: 34 let

zápasy: 30

body: 21 (10+21) Šance na olympijskou nominaci podle deníku Sport: 60 % Paradoxně mu pomohlo, že o něm vůbec v souvislosti s olympiádou nikdo nepřemýšlel. Ale dva turnaje bez výhry ho dostaly zase do plánů. Musely. Tomáš Zohorna by mohl vyrazit ještě na svoji poslední velkou akci, ve Švédsku hraje slušně. Jen je třeba myslet na fakt, že s bratrem Hynkem je lepší. Jeden Zohorna, žádný Zohorna.