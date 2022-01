Čaloun rozebírá útoky pro ZOH: Krejčí bude mozek, chybí hráč typu Rolinka

Čtyři ofenzivní formace plus dva náhradníci. S takovým seskupením pojedou dobývat Peking čeští hokejisté. Konkrétní složení, jak by podle Sportu mělo z trenérských plánů vzejít, komentuje olympijský šampion z Nagana Jan Čaloun. „Postavili jsme zkušené mužstvo, trenéři a Petr Nedvěd důvěřují hráčům, co už toho mají dost za sebou,“ reaguje někdejší renomovaný kanonýr. Při rekognoskaci terénu jej zaskočilo vynechání Milana Gulaše. „Zarazilo mě, že tam není. V mých očích se měl do nominace vejít. Výkonnost potvrzuje v domácí soutěži, navíc v posledním testu v Moskvě dal tři góly, čímž splnil, co se od něj očekávalo.“

První útok Lukáš SEDLÁK (28, Čeljabinsk)

49 43 (18+25) David KREJČÍ (35, Olomouc)

36 34 (17+17) Tomáš HYKA (28, Čeljabinsk)

37 35 (11+24) „Tohle spojení by mohlo dobře fungovat. Všichni tři mají zkušenosti z NHL, nejvíc samozřejmě David, který si sem odskočil, v zámoří by mohl v klidu hrát dál. Hyka se Sedlákem jedou výbornou sezonu v Rusku, navíc hrají spolu v lajně několik sezon. Krejča bude jasným mozkem lajny, on je plejer, že se přizpůsobí komukoli. Správně a rychle vycítí, co hráči vedle něj potřebují, a herně jim to dodá, pomůže jim. Pro mě je Krejčí nejlepší hráč extraligy s jasnou nominací. Na jeho umění se bude hodně spoléhat.“ David Krejčí v dresu národního týmu • Foto Michal Beránek (Sport)

Druhý útok Michael FROLÍK (33, Lausanne)

16 13 (6+7) Jan KOVÁŘ (31, Zug)

32 28 (7+21) Roman ČERVENKA (36, Rapperswil)

37 45 (13+32) „Popravdě, nevím, co si od tohoto spojení slibovat. Pokud takhle budou hrát, jsem hodně zvědavý, co ukážou. Vůbec nechci shazovat výkonnost Romana Červenky, je to střelec, ve švýcarské lize jasně potvrzuje kvality, táhne Rapperswill, přesto mě jeho nominace překvapila. Frolík se s NHL loučil zvláštně, neúspěšnými zkouškami v Montrealu a St. Louis. Jeho herní vytížení za poslední dvě sezony není ideální, ale jeho dovednosti jsou stále na vysoké úrovni. A Kovář je další hodně zkušený hokejista. Ale za sebe říkám, že je škoda, že se nevyužilo spojení Kováře s Gulašem.“ Roman Červenka v reprezentačním dresu • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Třetí útok Matěj STRÁNSKÝ (28, Davos)

35 29 (14+15) Michael ŠPAČEK (24, Frölunda)

31 30 (6+24) Vladimír SOBOTKA (34, Sparta)

29 27 (10+17) „Pro nároďák je dobře, že Špaček hraje ve špičkovém klubu hodně kvalitní evropské soutěže. Stálé místo ve Frölundě něco znamená, na to musíte mít výkonnost. Navíc je v týmu hodně vytížený. Stránský je zase vyloženě střelec, góly dával v extralize a střílí je i za Davos. Sázím na to, že tihle dva by si měli rozumět a celý útok by mohl být nebezpečný. Stránský by roli klíčového střelce měl plnit. Schopnosti na to má. Pro řadu kanonýrů je rychlý turnaj jako olympiáda složitá věc, někdo se adaptuje okamžitě, jinému útočníkovi to trvá čtyři, pět utkání a to už je pozdě.“ Zkušený sparťan Vladimír Sobotka se raduje ze vstřelené branky • Foto Dominik Bakes / Sport