Dánsko, první česká překážka. Veterán se hlásil SMS, pan beton i generál

Hvězda - Nielsen jako Laudrup

Frans Nielsen na dánském tréninku • Foto ČTK / AP / Matt Slocum

Jako první dánský hokejista si zahrál v sezoně 2006/07 v NHL. Frans Nielsen inspiroval generaci mladších borců, jimiž jsou Nikolaj Ehlers nebo Oliver Björkstrand a teď válí za mořem. Nyní je Nielsenovi 37 let, kroutí první sezonu po návratu v Evropě a čeká na něj i role lídra reprezentace. „On je pro hokejové Dánsko to samé, co udělal Michael Laudrup,“ nabízí jeho agent Bjarne Madsen srovnání s legendou fotbalové reprezentace, která nastupovala za Real a Barcelonu. Nielsen je centr, co dobře brání, plus umí chystat šance.

Česko vs. Dánsko podle startů v NHL

1. David Krejčí - 962

2. Frans Nielsen - 925

3. Michael Frolík - 858

4. Mikkel Boedker - 709

5. Peter Regin - 243