Rakety v Číně: už žádné fotky. Fernstädtová a bobisté na dráze pro OH

Na ledu jedou černí koně české olympijské výpravy pro Peking a pro tenhle případ se nebavíme o možných hrdinech s hokejkami a pukem. Silný tým bobistů a skeletonová naděje Anna Fernstädtová se svými raketami právě dorazily do Číny, kde si během třítýdenního kempu konečně zkusí olympijskou dráhu, na níž se sportovci zatím mohli dívat jen na videu. „Chceme se dráhu co nejlíp naučit,“ říká česká reprezentantka o architektonickém skvostu v horském středisku Jen-čching.

Zatím se nelišili od pařmenů na síti. Rok nedopečeného netopýra české blesky ledových koryt připoutal ke zkoumání obrázků na počítači, blíž se k olympijské dráze nedostaly. Ale to se dnes změní.

„Celou dobu to bylo až nereálné. Když jsme sedali do letadla, tak jsem měl pocity, že je to vlastně tady. Jedeme na olympijskou dráhu, byl jsem z toho lehce vyklepaný,“ říká pilot dvojbobu i čtyřbobu Dominik Dvořák. „Asi víc jsem byl vyklepaný, že vůbec letíme. Do Číny bych se asi jen tak nepodíval, zvlášť za podmínek, které jsou ve světě.“

Dvořák už byl před rokem mezi třemi vybranými piloty, kteří se měli do Číny na zkoušku podívat. Dráha v Jen-Čchingu se už vloni na podzim jako první otevřela pro místní sportovce. Svět si kvůli pandemické situaci musel počkat.

„Chci se místní dráhu co nejlíp naučit, co nejvíc otestovat materiál a udělat si celkový přehled o tom, jak to bude na olympiádě vypadat,“ líčí skeletonistka Anna Fernstädtová. „Těším se moc a jsem zvědavá na to, jak bude v Číně všechno fungovat. Je tam hodně dlouhá dráha, takže věřím, že by mi mohla vyhovovat. Taky doufám, že bude rychlá a náročná.“

To Dvořák je dopředu raději opatrnější.

„Před Koreou jsem řekl, že mě ta dráha baví, že mi sedí. Článek vyšel, další den jsme šli na držku. Teď tady nebudu říkat, že se na ni těším, že se mi líbí. Uvidíme,“ usmívá se Dvořák po zkušenosti před minulou olympiádou v Pchjongčchangu. „Mám načtené, jak jdou zatáčky za sebou, jak je která dlouhá, abych to měl v hlavě. Finální pocit získám až v bodu, kdy se na dráze svezu.“

V Jen-Čchingu, horském středisku vzdáleném sto kilometrů od Pekingu, kromě ledového koryta vyrostl také areál pro alpské lyžování, kde bude o medaile bojovat Ester Ledecká. Oba projekty vytvořila pekingská stavební společnost BG. Pro lyžování vyvinula systém, který bude z dešťové vody vyrábět umělý sníh pro dva obří zásobníky. Ledové koryto zase umístila kvůli úspoře energie do slunečního stínu.

„Technicky byly tyhle projekty téměř mission impossible. Nikdy jsme nic takového během tří let nepostavili,“ citovaly stránka China Daily slova manažera stavební firmy Li Čchang-čou.

Reprezentanty čeká během třítýdenního kempu víc než čtyřicet tréninkových jízd a na závěr si vyzkouší i závody, které pro ně budou na olympijské dráze generálkou.

„Není to úplně optimální, normálně už bychom za sebou měli na téhle dráze Světový pohár,“ hodnotí Fernstädtová. „Bude to náročné, i kvůli tomu, že se do února změní počasí a dráha bude úplně jiná, možná o dvě až tři vteřiny rychlejší. I proto pro nás bude těžší vychytat vhodný materiál.“

Dvořák souhlasí: „Dráha může v únoru vypadat úplně jinak. Na osahání a naježdění dráhy, abychom to měli načtené, je to dostatečný počet jízd.“

Bobový tým jde do olympijské sezony po úspěšné minulé zimě, v níž skončil ve Světovém poháru třetí v hodnocení dvojek i společné kategorii dvojbobů a čtyřbobů. Do Číny vyrazila tradiční sestava, s pilotem Dvořákem také brzdaři Jan Šindelář, Jakub Nosek, Dominik Suchý a nováček Jáchym Procházka. Čínská mise bude důležitá především pro Suchého, kterého v přípravě trápily zdravotní potíže.

„Měl problémy s achilovkami, bude to pro něj zkouškové, jak je na tom. Bude to samozřejmě asi rozhodující. Ale jak bude vypadat složení posádky v následující sezoně, případně na olympiádě, na to je ještě brzo,“ říká Dvořák.

NATIONAL SLIDING CENTER JEN-ČCHING

Počet zatáček: 16 Celková délka dráhy: 1975 metrů Délka závodní dráhy: 1615 metrů Kapacita: 10 000 diváků (2000 k sezení)

SVĚTOVÝ POHÁR BOBŮ A SKELETONU