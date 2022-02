Sestřihy z Pekingu i na iSport.cz. Uvidíte hokejové zápasy či jízdy Ledecké

„Práva na sestřihy sportovních momentů z olympijských závodů se podařilo ČOV premiérově získat pro projekt czechteam.tv. A protože partnerem tohoto projektu je i web iSport.cz, bude možné všechny nejúžasnější olympijské momenty sledovat i přímo na webu iSport.cz,“ vysvětluje šéfredaktor deníku Sport Lukáš Tomek.

Úzká spolupráce vydavatelství Czech News Center s českým olympijským týmem začala už při loňských Hrách v Tokiu. Při zimní olympiádě v Pekingu bude navíc rozšířená o unikátní možnost sestřihů z olympijských soutěží, které budou na webu iSport.cz k dispozici hned po jejich skončení.

„Našim uživatelům tak okamžitě nabídneme všechny důležité góly, úžasné výkony ve sjezdovém lyžování i biatlonová dramata a další zajímavosti,“ pokračuje Tomek.

Jedná se o součást velkého procesu, během něhož se MOV snaží najít rovnováhu mezi výtěžností televizních práv, které v současnosti stále častěji patří provozovatelům placených kanálů, a možností poskytnout fanouškům podívat se na záběry z Her na sociálních sítích či na internetu.

„Je to velký projekt, který je braný jako pilotní projekt Mezinárodního olympijského výboru. Máme za sebou hodně odpracovanou tu letní edici. I přesto, že to vůbec nebylo jednoduché, ta čísla dopadla velmi dobře,“ říká Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

Evropská olympijská práva pro roky 2018 – 2024 koupila za 1,3 miliardy eur (víc než 30 miliard korun) americká společnost Discovery, která Hry přenáší na placených kanálech Eurosportu. To změnilo status quo, v němž dlouho olympijské hry vysílaly veřejnoprávní televize, a Hry tak byly všeobecně dostupné. Teď mají televize veřejné služby výrazně omezená práva. Proto například Česká televize před čtyřmi lety nepřenášela zlatý závod Ester Ledecké v super-G přímým přenosem.

„Díky partnerům Českého olympijského týmu jsme zajistili finance a fanouškům tak budeme moci nabídnout vybrané olympijské záběry přímo ze sportovišť na czechteam.tv i sociálních sítích. Podobné kroky učinily i olympijské výbory Nizozemí a Velké Británie, které také mají vysílací práva od společnosti Discovery,“ uvedl Tomáš Houska, šéf digitální komunikace Českého olympijského týmu.

A zároveň budou moct fanoušci záznamy sledovat v okamžicích těsně po soutěžích na webu iSport.cz. Kejval věří, že i to pomůže ještě zvýšit zájem lidí o olympiádu, která je už teď v Česku na vysoké úrovni.

„Po Tokiu jsme udělali měření a ta mediální pozornost v Čechách je dvojnásobná než na Slovensku. Myslím si, že je to částečně výsledek naší společné práce. A chceme na tom pracovat dál, protože v Německu mají ještě pořád o třetinu lepší výsledky, než máme my. Určitě to není tak, že bychom byli na stropě a určitě máme možnost to zlepšit,“ uvedl Kejval.