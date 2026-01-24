Předplatné

Program severské kombinace na ZOH 2026: kdy startují Češi?

Jarl Magnus Riiber se stal králem severské kombinace na MS v Trondheimu
Jarl Magnus Riiber se stal králem severské kombinace na MS v Trondheimu
Norští sdruženáři slaví zlato v týmovém závodě na MS
Vinzenz Geiger z Německa ovládl závod sdruženářů po 11. místě po skokanské části
Jarl Magnus Riiber se stal králem severské kombinace na MS v Trondheimu
Jarl Magnus Riiber se stal králem severské kombinace na MS v Trondheimu
Německý sdruženář Vinzenz Geiger na olympiádě v Pekingu
Otakar Plzák
ZOH 2026
Severská kombinace, která v sobě spojuje dynamiku skoků a vytrvalost běhu na lyžích, odstartuje na italské olympiádě 11. února ve Val di Fiemme. Poslední bitvy o medaile v této náročné disciplíně uvidíme 19. února. Ani tentokrát nebudou na startu chybět čeští reprezentanti. Program, nominaci a další zajímavosti naleznete v tomto článku. Kompletní program ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

SEVERSKÁ KOMBINACE NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
KDY?11. - 19. února 2026
KDE?Val di Fiemme
ČESKÁ ÚČASTJiří Konvalinka, Jan Vytrval

Program severské kombinace na ZOH 2026

Datum a časZávodVýsledky
ST 11. 2., 10:00Individuální závod (střední můstek) – Muži 
ST 11. 2., 13:45Individuální závod (běh na 10 km) – Muži 
ÚT 17. 2., 10:00Individuální závod (velký můstek) – Muži 
ÚT 17. 2., 13:45Individuální závod (běh na 10 km) – Muži 
ČT 19. 2., 10:00Tým sprint (velký můstek) – Muži 
ČT 19. 2., 14:00Tým sprint (běh na 10 x 1,5 km) – Muži 

Česká nominace v severské kombinaci na ZOH 2026

V tomto tradičním zimním sportu nás budou reprezentovat Jiří Konvalinka a Jan Vytrval. Oba závodníci si pro olympijský start kladou za cíl útočit na umístění v horní polovině startovního pole.

Muži
Jiří KonvalinkaJan Vytrval

České a československé úspěchy v severské kombinaci na zimních olympijských hrách

Cenný kov ze severské kombinace ve sbírce českých a československých úspěchů bohužel stále chybí. Nejblíže medaili byl Tomáš Kučera na hrách v Grenoblu 1968, kde obsadil nepopulární 4. místo. O čtyři roky později v Sapporu pak skončil šestý.

O třicet let později, v Naganu 1998, na otcovy výkony navázal syn Milan Kučera, který vybojoval výborné 5. místo. Stejnou pozici obsadil v roce 2010 ve Vancouveru také Pavel Churavý.

RočníkUmístění
20105. místo - Pavel Churavý
19985. místo - Milan Kučera
19726. místo - Tomáš Kučera
19684. místo - Tomáš Kučera

