Program severské kombinace na ZOH 2026: kdy startují Češi?
Severská kombinace, která v sobě spojuje dynamiku skoků a vytrvalost běhu na lyžích, odstartuje na italské olympiádě 11. února ve Val di Fiemme. Poslední bitvy o medaile v této náročné disciplíně uvidíme 19. února. Ani tentokrát nebudou na startu chybět čeští reprezentanti. Program, nominaci a další zajímavosti naleznete v tomto článku. Kompletní program ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
|SEVERSKÁ KOMBINACE NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
|KDY?
|11. - 19. února 2026
|KDE?
|Val di Fiemme
|ČESKÁ ÚČAST
|Jiří Konvalinka, Jan Vytrval
Program severské kombinace na ZOH 2026
|Datum a čas
|Závod
|Výsledky
|ST 11. 2., 10:00
|Individuální závod (střední můstek) – Muži
|ST 11. 2., 13:45
|Individuální závod (běh na 10 km) – Muži
|ÚT 17. 2., 10:00
|Individuální závod (velký můstek) – Muži
|ÚT 17. 2., 13:45
|Individuální závod (běh na 10 km) – Muži
|ČT 19. 2., 10:00
|Tým sprint (velký můstek) – Muži
|ČT 19. 2., 14:00
|Tým sprint (běh na 10 x 1,5 km) – Muži
Česká nominace v severské kombinaci na ZOH 2026
V tomto tradičním zimním sportu nás budou reprezentovat Jiří Konvalinka a Jan Vytrval. Oba závodníci si pro olympijský start kladou za cíl útočit na umístění v horní polovině startovního pole.
|Muži
|Jiří Konvalinka
|Jan Vytrval
České a československé úspěchy v severské kombinaci na zimních olympijských hrách
Cenný kov ze severské kombinace ve sbírce českých a československých úspěchů bohužel stále chybí. Nejblíže medaili byl Tomáš Kučera na hrách v Grenoblu 1968, kde obsadil nepopulární 4. místo. O čtyři roky později v Sapporu pak skončil šestý.
O třicet let později, v Naganu 1998, na otcovy výkony navázal syn Milan Kučera, který vybojoval výborné 5. místo. Stejnou pozici obsadil v roce 2010 ve Vancouveru také Pavel Churavý.
|Ročník
|Umístění
|2010
|5. místo - Pavel Churavý
|1998
|5. místo - Milan Kučera
|1972
|6. místo - Tomáš Kučera
|1968
|4. místo - Tomáš Kučera