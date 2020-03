Jak vznikly fotky z OH: Dělo na Jandu, Růžička s kráskou a život ve sněhu | iSport.cz

Kateřina Neumannová, zlatá a stříbrná medailistka zde prostě musí být jako první. Slavná je její fotka z cíle na 30km volně, kdy sedí vyčerpaná ve sněhu a přibíhá k ní její malá dcera Lucie. Tak tuhle fotku bohužel nemám. Dodnes mě to mrzí, ale stál jsem prostě na špatném místě a měl zakrytý výhled. Částečně jsem si to vynahradil fotkou s medailí a ohňostrojem z večerního „medal ceremony“.

Hermann Maier při olympijském závodě v Turíně • Foto Michal Beránek (Sport)

Poprvé na sjezdovce. Na místě musíte být dvě hodiny před závodem minimálně. Lanovkou se dostanete nahoru a kolem sjezdovky sjíždíte (většina fotografů na lyžích, v mém případě po zadku) s 20 kily technikou na zádech do fotopozice, které jsou dané a jednu si vyberete. Zde dvě hodiny promočený mrznete, než vůbec někdo přijede. A to takovým fofrem, že si na to prvních 20 závodníků zvykáte. Problém je, že těch prvních 20 jsou ti nejlepší… Tady mě to ale vyšlo a „ulovil“ jsem skvělého Hermanna Maiera, který v super- G získal stříbro.