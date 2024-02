Hvězdy NHL na OH i nový turnaj bez Čechů. Pastrňák volí olympiádu, ale...

„Je to v první řadě skvělá zpráva pro fanoušky a hokej jako takový. Všichni víme, že hokeji dlouho chyběl turnaj těch nejlepších proti nejlepším. A na olympiádě v Itálii se ho všichni konečně po dlouhé době dočkáme,“ uvedl generální manažer české reprezentace Petr Nedvěd v prohlášení pro ČTK, které zprostředkoval hokejový svaz. „V rámci reprezentačního realizačního týmu se o tom určitě v následujících dnech pobavíme, ale je to ještě daleko. Naprostou prioritou teď pro nás všechny je blížící se domácí mistrovství světa.“

Hokejisté NHL naposledy hráli na olympijských hrách v roce 2014 v Soči, kde Kanada porazila ve finále Švédsko. Do Pchjongčchangu v roce 2018 liga hráče nepustila kvůli sporům s Mezinárodním olympijským výborem o zaplacení nákladů na cestu, ubytování a pojištění. V roce 2022 v Pekingu hráči z NHL nestartovali vinou pandemie koronaviru.

„Návrat na olympijské hry je uznáním toho, jak důležité to pro hráče je. Všichni z našeho vedení cítili, že je to správná věc, kterou bychom měli udělat, protože naši hráči to opravdu hodně chtěli,“ uvedl na tiskové konferenci Bettman. „Jako hokejoví fanoušci jsme z této přelomové dohody nadšení a už nyní se těšíme, že budeme svědky toho nejlepšího z hokeje na olympijských hrách v Miláně a v roce 2030,“ dodal šéf IIHF Tardif. Dějiště ZOH 2030 ještě nebylo určeno.

Do roku 2014 hráli hokejisté z NHL na pěti olympijských hrách za sebou od roku 1998, kdy v Naganu vyhrála „Turnaj století“ senzačně česká reprezentace.

Vzniká nový turnaj

Turnaj pořádaný NHL v roce 2025 bude částečným nástupcem Světového poháru, jenž se ještě s českými hokejisty naposledy konal v roce 2016. Soutěž pro čtyři týmy nazvaná 4 Nations Face-Off se bude konat 10. až 20. února 2025 ve dvou dosud neurčených severoamerických městech, jednom v USA a jednom v Kanadě.

K české absenci se na Utkání hvězd vyjádřil David Pastrňák. „Samožejmě, že je spousta hráčů zklamaných. Nadruhou stranu dostanete zároveň dobrou i špatnou zprávu. Dobrá zpráva je, že si zahrajeme na olympiádě, špatná, že Češi nebudou na 4 Nations. Kdybych si měl vybrat mezi olympiádou a 4 Nations, vyberu si olympiádu. Akorát, když jsem zjistil, že jedním z hostitelských měst bude Boston... tohle zabolí,“ hodnotila s ůsměvem česká hvěda.

Týmy se na turnaji utkají systémem každý s každým a dvě nejlepší mužstva postoupí do finále. Celkově se tedy během devíti dnů odehraje sedm zápasů. Kvůli turnaji odpadne v příští sezoně tradiční Utkání hvězd NHL.