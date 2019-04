Závod plný zvratů! Prague Lions spadli v Mexiku do druhé desítky | iSport.cz

Zatímco ve čtvrtek se podařilo v Mexico City hned sedmi družstvům série Global Champion League překonat zahajovací parkur týmového klání bez jediného trestného bodu, v sobotu již kurz s překážkami do 160 centimetrů byl o poznání více technicky náročný a chyby rychle přibývaly. Celkovou nulu se udržet nepodařilo nikomu.

Jako první z bezchybných odstartovali Hamburg Giants. Zatímco Nizozemec Bart Bles, jenž letos zažívá v Global Champions svoji premiéru, zopakoval s jedenáctiletou klisnou Israel v.d.Dennehoeve precizní jízdu, zkušenější Simon Delestre z Francie na valachovi Uccello de Will inkasoval 5 trestných bodů za jednu chybu a překročení času.

V tu chvíli ještě ani jeden netušili, že to bude jeden z nejlepších týmových výsledků. Sestava Madrid in Motion zaznamenala změnu nejen v obsazení koní, ale i jezdců. Nizozemce Maikela van der Vleutena nahradil Španěl Eduardo Álvarez Aznar na třináctiletém Seringatovi, s nímž chyboval třikrát. V kombinaci s další chybou Erica van der Vleutena na klisně Wunschkind zapisovali zástupci Madridu 16 trestných bodů.

Pražští lvi nastupovali z páté pozice a nejprve se představila Anna Kellnerová s klisnou Catch me If You Can OLD. Ta se neubránila dvěma chybám na překážkách číslo 4 a 5, které po sobě následovaly v distanci na čtyři cvalové skoky. Poté ještě přišlo třetí zaváhání na skoku s číslem 7.

Její belgický kolega Niels Bruynseels na rozdíl od čtvrtka nesedlal třináctiletou klisnu Gancia de Muze, ale již patnáctiletého hřebce Utamaro D Ecaussines. Za jednu chybu a pomalejší čas si připsal 5 trestných bodů. A právě časová penalizace, resp. čas samotný hrál v tomto případě obrovskou roli v konečném pořadí. Se 17 trestnými body a časem 141,29 skončili Prague Lions třináctí. Od osmého celku je ovšem dělilo jen 15,26 sekundy – tak moc byly výsledky v druhé půlce startovního pole vyrovnané.

Monaco Aces byli po prvním kole čtvrtí, a i když Jos Verlooy s Igorem i Laura Kraut na klisně Zeremonie jednou chybovali, nakonec se posunuli na třetí medailovou pozici. Za Shanghai Swans jeli sobotní druhé kolo Daniel Deusser s dvanáctiletým valachem Calisto Blue a Peder Fredricson se stejně starým svěřencem H&M Christian K.

První jmenovaný sice inkasoval 4 trestné body za jedno shození, ale jelikož si Šanghajské labutě již žádnou další penalizaci nepřipsaly, ujaly se vedení. O to je již nikdo nepřipravil, jelikož Paris Panthers nasbírali v součtu 20 bodů a tým Valkenswaard United nedokončil. Patnáctiletá klisna Cotanga v sedle s Albertem Zorzim si totiž přivodila při chybě na jedné z překážek zranění a jezdec okamžitě přerušil jízdu, aby se jeho svěřenkyni mohlo dostat okamžité veterinární péče.

Z vítězství se tak radovali Shanghai Swans před Hamburg Giants a St. Tropez Pirates. Pirátský tým přitom kvůli jedné čtvrteční chybě původně nepatřil mezi top favority. Tentokrát ovšem na medailové umístění stačilo i celkových 10 trestných bodů. V Global Champons League se tak opět ukázalo, že dobré umístění v úvodu soutěže nemusí ještě vůbec nic znamenat a rozhodnuto není až do samotného konce.

Kompletní výsledky a další informace o sérii Global Champions, která vyvrcholí od 21. do 24. listopadu v pražské O2 areně při galashow světového parkuru Prague Playoffs najdete na webu www.gcglobalchampions.com. Podrobnosti o listopadovém mítinku v Praze se dozvíte na stránkách www.pragueplayoffs.com.

Vstupenky na Prague Playoffs jsou v prodeji

Vrcholem sezony Global Champions League bude Global Champions Prague Playoffs, které se uskuteční od 21. do 24. listopadu v pražské O2 areně. Vstupenky na prestižní galashow světového parkuru jsou v prodeji v síti Ticketportal.cz. Ceny denních vstupenek v 1. kategorii, tedy do 1. patra O2 areny, se pohybují od 1290 Kč do 2190 Kč. Vstupenky do 4. patra lze zakoupit již od 290 Kč. Pro ty, kteří si chtějí užít všechny čtyři závodní dny jedinečné galashow světového pakuru, jsou připraveny permanentky od 1490 Kč.

Global Champions League - Mexico City:

1. Shanghai Swans, 2. Hamburg Giants, 3. Monaco Aces, 4. St. Tropez Pirates, 5. London Knights, 6. Miami Celtics, 7. Berlin Eagles, 8. New York Empire, 9. Doha Falcons, 10. Madrid in Motion, 11. Scandinavian Vikings, 12. Cannes Stars, 13. Prague Lions, 14. Chantilly Pegasus, 15. Paris Panthers, 16. Valkenswaard United.

Průběžné pořadí po 2. závodě GCL: 1. Shanghai Swans 60, 2. New York Empire 35, 3. St. Tropez Pirates 35, 4. London Knigts 34, 5. Hamburg Giants 33, 6. Monaco Aces 33, 7. Valkenswaard United 31, 8. Madrid in Motion 31, 9. Miami Celtics 29, 10. Berlin Eagles 26, 11. Scandinavian Vikings 25, 12. Chantilly Pegasus 23, 13. Doha Falcons 19, 14. Cannes Stars 19, 15. Paris Panthers 17, 16. Prague Lions 16

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název: Global Champions Prague PlayOffs

Termín: 21. - 24. listopadu

Dějiště: O2 arena, Praha

Účast: 16 nejlepších týmů světa

Prodej vstupenek: březen 2019, Ticketportal.cz

Veškeré informace jsou k dispozici na webu Global Champions Prague PlayOffs: www.pragueplayoffs.com

Kalendář Longines Global Champions Tour 2019

18. 4. – 20. 4. Miami Beach (USA)

3. 5. – 5. 5. Šanghaj (Čína)

17. 5. – 19. 5. Madrid (Španělsko)

30. 5. – 1. 6. Hamburg (Německo)

6. 6. – 8. 6. Cannes (Francie)

14. 6. – 16. 6. Stockholm (Švédsko)

20. 6. – 22. 6. Cascais / Estoril (Portugalsko)

27. 6. – 29. 6. Monako (Monako)

5. 7. – 7. 7. Paříž (Francie)

12. 7. – 14. 7. Chantilly (Francie)

26. 7. – 28. 7. Berlín (Německo)

2. 8. – 4. 8. Londýn (Velká Británie)

9. 8. – 11. 8. Valkenswaard (Nizozemí)

6. 9. – 8. 9. Řím (Itálie)

12. 9. – 14. 9. Ramatuelle / Saint Tropez (Francie)

20. 9. – 22. 9. Montreal (Kanada)

27. 9. – 29. 9. New York (USA)

21. 11. – 24. 11. Praha (Česká republika) – Global Champions PlayOffs