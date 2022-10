Prague Lions bojují o historický postup. Kellnerová vyhlíží finále

Můžou korunovat fantastickou sezonu. Parkurový tým Prague Lions pod vedením manažerky i Anny Kellnerové bude o víkendu v Rijádu v posledním závodě základní části Global Champions League bojovat o přímý postup do semifinále listopadového Prague Playoffs. „Musíme se dostat do finále,“ vyhlíží Kellnerová historický úspěch.

Během sezony se třikrát radovali z vítězství a do Rijádu odletěli s velkými šancemi. Prague Lions si mohou jistotou semifinále pro vrchol sezony při Prague Playoffs zajistit výhodnou pozici. Belgičan Pieter Devos má navíc šanci stát se vítězem dlouhodobé individuální soutěže.

Co čekáte od závodů v Rijádu?

„Jsme trošku netrpěliví. Nevíme, jak to tam bude vypadat, ale koně tam už přistáli, máme tam ošetřovatele, řekli nám, že kromě podnebí, které je trochu složitější, je areál připravený hezky a koně se tam mají dobře. Doufám, že i závody budou probíhat takhle dobře.“

Můžete se dostat rovnou mezi nejlepší čtyři týmy Prague Playoffs, je to ale výhoda? Nebude koním chybět úvodní čtvrteční kolo na rozjezd?

„Je to tak, má to dvě stránky. Na jednu stranu můžeme pošetřit koně, že bychom s nimi nemuseli skákat hned první velkou soutěž. Na druhou stranu je to složité v tom, že by se koně do arény nemuseli podívat, co se týče skákání. Ale s klukama si myslíme, že kdybychom jsme se dostali do té první čtveřice, tak bychom ve čtvrtek skákali v nižší soutěži. Tím pádem by nás fanoušci viděli na závodech a my bychom měli možnost si zaskákat a trošku koně uvolnit předtím, než bychom nastoupili do semifinále.“

Jsou tři vítězství v základní části Global Champions League nad očekávání?

„Určitě jsem doufala, že výsledky budou lepší, ale že bych počítala s tím, že kluci zvládnou třikrát vyhrát, to opravdu ne. Uprostřed sezony nám vypadli další dva jezdci, osmdesát pět procent sezony jsme odjezdili takhle v trojce, nebo to odjezdili kluci. Tlak na ně byl velký, ale přesto byli schopní to zvládnout a podávat stabilně skvělé výkony.“

Většinu sezony odtáhli Belgičané Niels Bruynseels a Pieter Devos a spolu s vámi pojedou i na Prague Playoffs, s čím byste tam byla spokojená?

„Musíme se dostat do finále. A stát na bedně by bylo úžasné. Ale to chce každý tým, co tam jede, ten boj bude opravdu velký.

Cítíte během let, že fanoušci berou Prague Lions stále víc za svůj tým?

„Myslím si, že ano. Pevně v to taky doufám. Podpora, kterou nám dávají, je pro nás rozdílovým faktorem. I pro kluky, i když nejsou z Čech, tak mají pocit, že jim fanoušci fandí, a že to není jenom nějaký další závod, že si je fanoušci přisvojili a opravdu nás podporují.“

Je pro vás stále specifické závodit před domácím publikem?

„Určitě, je to neuvěřitelný zážitek pro každého jezdce, který má možnost startovat doma před tak úžasným a tak velkým publikem. Je to splněný sen a atmosféra, kterou lidi vytvoří, je úplně něco jiného, než když jedu do zahraničí.“

PRAGUE PLAYOFFS

Termín: 17. – 20. listopadu

Místo: O2 arena

Super Cup: Týmová soutěž, Prague Lions mají šanci v posledním závodě základní části v Rijádu přímo postoupit do semifinále

Super Grand Prix: Prestižní soutěž jednotlivců, do které postupuje patnáct vítězů ze základní části. Za Prague Lions má místo jisté Belgičan Pieter Devos