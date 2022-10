Velká pardubická vs. Prague Playoffs: pouť za koruny a galashow v eurech

Šlechtici a odpadlíci

Velká pardubická je specifickou uličkou dostihového provozu, jehož cílem je především šlechtit plemeno anglického plnokrevníka v prestižních rovinových dostizích. Na překážkách většinou běhají koně, které se neprosadili na rovinách, Velká pardubická je se svými 6 900 metry navíc speciálním bonbonkem pro ultravytrvalce. Pro parkur se hodí různá plemena. Catch Me If You Can Old, na němž jezdí Anna Kellnerová, je například oldenburský skokový kůň, který stál 250 milionů korun. „Já si myslím, že parkurový sport dělají daleko bohatší lidi než ten dostihový. To znamená, že i ceny těch extra špičkových koní jsou někde jinde než těch dostihových,“ říká dostihový trenér Josef Váňa.