Prague Playoffs věří v divácký rekord. Tlak bude velký, tuší Kellnerová

Za týden v Praze odstartuje další díl světové parkurové galashow GC Prague Playoffs. Ve finálovém víkendu by měly hrát velkou roli i domácí Prague Lions s jezdkyní a zároveň manažerkou Annou Kellnerovou. Jejich celkové třetí místo v celé sezoně ještě umocnilo zájem fanoušků o světovou akci v Praze a očekává se, že by návštěvnost mohla předčít i dosud rekordní rok 2019.

„Mám toho opravdu velkou radost, že je o vstupenky tak obrovský zájem. Určitě ta čísla jsou mnohem vyšší než minulý rok a blížíme se k číslům z ročníku 2019. Doufáme, že bychom to možná i zvládli překonat. Na fanoušky a všechny příznivce jezdeckého sportu těším, že se tam uvidíme,“ uvedla týden před zahájením akce česká reprezentantka a členka týmu Prague Lions Anna Kellnerová.

Lákadel pro diváky v programu Prague Playoffs je mnoho. Jedním z nich je i vystoupení létajícího Francouze Lorenza, který bude účinkovat v O2 areně každý den. Měla jste možnost ho někdy vidět na vlastní oči?

„Na vlastní oči jsem možnost ještě neměla, protože na jiných závodech, kde jsem byla, se nikdy nevyskytoval. Je to opravdu unikátní, že bude součástí Prague Playoffs a diváci budou mít možnost se na něj podívat. Doufám, že budu mít mezi soutěžemi trochu času a stihnu se podívat také.“

Také další mítinky Global Champions připravují různá zpestření sportovního programu. Máte při závodech možnost sledovat doprovodnou show?

„Většinou je to opravdu obtížné. Jsme buď ve stáji nebo se připravujeme, takže na to čas většinou není. Ale myslím si, že je Prague Playoffs je v tomto směru naprosto unikátní. Oproti jiným mítinkům, kde je třeba jen jedno vystoupení za den, tak v rámci Prague Playoffs je ten doprovodný program každý den, což je opravdu unikátní. Žádné jiné závody to takto nemají.“

Na co se vy osobně do libeňské O2 areny těšíte nejvíce?

„Já se určitě moc těším na fanoušky, na lidi, kteří nás tam přijdou podpořit, protože ta atmosféra, kterou tam vytvoří, to je něco, co jsem jinde nezažila. Je to naprosto unikátní a všem další jezdcům týmu Prague Lions to dělá radost. Samozřejmě se těším na sport, protože jsou to nejtěžší parkury na světě.“

Atmosféra v O2 areně během Prague Playoffs a vítězná jízda von Eckermanna Video se připravuje ...

Také další jezdci světového kalibru mluví o Global Champions Prague Playoffs doslova v superlativech. Jak hodně pro vás je to zavazující a možná někdy i svazující z toho pohledu, že je potřeba držet laťku extrémně vysoko?

„Když se bavím s jezdci, tak opravdu ty komentáře ohledně Prague Playoffs jsou jedna velká chvála. Říkají, že takové závody ještě nezažili. Na druhou stranu je to těžké udržet a mít ten level stále tak vysoko. Za toto má tým v čele s Markétou Šveňkovou a Janem Andrlíkem můj obrovský obdiv, protože to opravdu není jednoduché uspořádat. Celá O2 arena a lidé, kteří tam pracují, dokážou každý rok připravit unikátní show.“

Trochu svazující pro vás možná může být i právě ten úspěch Prague Lions v sezoně 2022, kdy očekávání fanoušků bude úplně největší a někteří vás už dnes vidí v nedělním finále Super Cupu.

„Těžké to samozřejmě bude, tak jako každý rok. Jediné, co se pro nás změní, je to, že startujeme v týmové soutěži až v pátek, takže nebudeme součástí čtvrtečního čtvrtfinále. Říká se, že na jednu stranu je to lepší pro koně, jelikož nebudou muset tolik skákat. Na druhou stranu ne mnoho nejlepších týmů základní části dokázalo v minulosti této výhody plně využít a probojovat se až do finále. Bude to veliký boj se do nedělního finále dostat. Tlak bude určitě veliký.“

Třetí příčky v celkovém pořadí základní části Global Champions League jste dosáhli z velké části ve trojici s Pieterem Devosem a Nielsem Bruynseelsem. Každý tým má však možnost nominovat do Super Cupu GCL v Praze hned čtyři jezdce z celkových šesti. Jak to tedy bude v případě Prague Lions?

„My jsme toto také původně plánovali jako ostatní týmy, protože to je nejlepší varianta. Člověk nikdy neví, jestli jezdec třeba nespadne a nezraní se. Tento rok jsme skutečně odjezdili většinu kol ve třech. Sice máme týmové kolegy, ale ti měli trochu smůlu s koňmi. To se bohužel zopakovalo i před Prague Playoffs, tudíž jsme momentálně opravdu zase jen my tři. Nemáme žádného náhradníka, který by se k nám mohl přidat.“

Jak to bude s koňmi? Těch je možné nahlásit šest, je to tak?

„Ano, koní je možné nahlásit šest, takže si každý vezmeme dva koně.“

V tomto ohledu to bude velmi spravedlivé z pohledu jezdců. Můžete už prozradit, kteří koně za tým Prague Lions přijedou do O2 areny?

„Niels vezme Matadora a Deluxe, což jsou dva nejlepší koně, které momentálně má. Konec sezony odskákal primárně s Matadorem. Ten se neuvěřitelně zlepšil, takže má dva opravdu velmi silné koně. Já pojedu týmové soutěže s Catchie. Je to momentálně jediný kůň, který poslední dva roky se mnou takto obtížné soutěže může skákat. Vezmu tam i Joyrida, jenž by si mohl zaskákat ty rámcové soutěže a získávat zkušenosti. Pojedu s ním určitě něco ve čtvrtek a ostatní dny uvidím, protože je hodně mladý a soutěž s překážkami vysokými 150 centimetrů ještě nikdy neabsolvoval. Takže uvidíme, jak to půjde. Pieter se ještě rozhoduje. Je v komfortní situaci, jelikož má hned několik extrémně dobrých koní a může si z nich vybrat.“

Důležité je také zmínit, že při všech startech Super Cupu startují týmy ve třech. Vždy vás uvidíme všechny tři. Co se týče čtvrtečního startu, budete připravovat v první odpolední odpolední soutěži, která začíná v 15 hodin?

„Ano, určitě mám v plánu v ní startovat s Joyem. Můj momentální plán je, že bych v ní startovala i s Catchie, aby se připravila na páteční soutěž. Samozřejmě, jak víme, plány se mohou změnit a třeba se na poslední chvíli rozhodnu, že odstartuji jen Joyem.“

Jak to bude v pátek, to je předpokládám jasné, protože pro Joye bude rámcová soutěž a večer od 20 hodin vás čeká semifinále, do něhož máte zajištěn přímý postup. Už máte nějakou představu, jak by to mohlo být v dalších dnech?

„Hlavním cílem je dostat se do nedělního finále. Kdyby se to nepodařilo, tak by Catchie v sobotu nastoupila do té rámcové soutěže, která je z těch tří nejtěžší. Když se však do finále dostaneme, tak ji v sobotu pošetřím, možná nastoupí Joy a Catchie by šla až nedělní finále Super Cupu. Se startem Joye se ještě uvidí. Jelikož je hodně mladý, je potřeba to spíš brát den po dni. Nechceme ho zbytečně vystavit něčemu, na co ještě není připravený.“

Kromě sportovní části všechny tři členy týmu Prague Lions čeká i jedna společenská událost. Po třech letech se budete moci setkat s fanoušky při autogramiádě, která byla plánovaná i v loňském roce, ale kvůli restrikcím ji nakonec nebylo možné uspořádat. Jak se těšíte na setkání s fanoušky v O2 areně?

„Moc se na to těšíme. Nejen já, ale i moji týmoví kolegové. Dlouho jsme neměli možnost se fanoušky našeho týmu a celého sportu vidět, tak se těšíme, že tady tuto možnost mít budeme. Už za pár dnů bychom měli oznámit přesný termín, kdy autogramiáda proběhne.“

To však prý nebude jediná autogramiáda, jelikož připravujete podpisovou akci i s dvěma velkými světovými hvězdami. Můžete již prozradit, které to budou?

„Ještě by měla proběhnout autogramiáda s Henrikem von Eckermannem a s Benem Maherem, což jsou momentálně dva nejlepší světoví jezdci. Ben Maher vyhrál letos už potřetí základní část Longines Global Champions Tour, takže do Prahy přijede určitě velmi pozitivně naladěn. Henrik von Eckermann je aktuální světová jednička, mistr světa, olympijský šampion a obhájce vítězství v Super Grand Prix. Takže si myslím, že nic lepšího jsme pro fanoušky při Global Champions Prague Playoffs v O2 areně nemohli připravit.“