Kellnerová o roli manažerky i jezdkyně: Vše pro tým! Jak lovila star?

Se svou milovanou klisnou Catch Me If You Can Old bude Anna Kellnerová za dva týdny bojovat o přelomový úspěch Prague Lions v Prague Playoffs. Ve vrcholném momentu prestižního seriálu Global Champions League bude mít ale mnohem víc starostí než se snažit zajet na náročných parkúrech čistá kola. Tým řídí i jako manažerka.

Výsledky mluví za ni. Anna Kellnerová dala pro letošní sezonu Global Champions League dohromady funkční tým. Lvi se na Prague Playoffs chystají jako třetí nejlepší družstvo dlouhodobé soutěže s jistotou semifinále týmového Super Cupu.

Sílu Lions představují především dva Belgičané Niels Bruynseels a Pieter Devos. Ten byl jako posila parádní trefou a probojoval se i do prestižního Super Grand Prix, kde se rozhodne o individuálním králi sezony.

Manažerkou Prague Lions jste se stala v průběhu minulé sezony. V čem jste se pro letošní ročník poučila?

„Je to jednodušší, už jsem trošičku našla rytmus jak komunikovat. Co se týče nasazování jezdců do týmových soutěží, to jsem dělala úplně stejně minulou sezonu. Řídím se kvalitou koní, kvalitou jezdce a momentální výkonností. Když jsem na závodech já a kluci mají lepší výkonnost, pochopitelně jdou do týmu oni. Ale když je to naopak, v týmu jsem a skáču za něj. Snažím se to dělat podle momentální schopnosti a podle toho, abychom měli co nejlepší výsledek.“

Není pro vás přesto někdy těžké nominovat kolegy a obětovat vlastní touhu závodit?

„Určitě není. Pro mě je vždycky nejdůležitější výsledek týmu. I kdybych samozřejmě ráda reprezentovala Prague Lions, tak chceme co nejlepší sport a nejlepší výsledky, aby fanoušci měli výsledky, které očekávají. Podle toho se vždycky rozhodnu.“

Dá se role jezdkyně i manažerky kombinovat dlouhodobě?

„Myslím si, že se to dá kombinovat. Když to člověk bere prakticky a chce co nejlepší výsledek pro tým, pak tam není problém s nasazováním jezdců. Samozřejmě, chybu můžete udělat vždycky. Ale to bych mohla udělat, i kdybych byla jenom jezdec a jenom manažerka. Myslím, že kluci jsou takhle spokojení. Rozhoduje se to správně a podle formy.“

Lions letos vyhráli tři závody a po dlouhodobé části soutěže jsou třetí. Jsou tyhle výsledky nad vaše původní očekávání?

„Určitě jsem doufala, že výsledky budou lepší, ale že bych počítala s tím, že kluci zvládnou třikrát vyhrát, to opravdu ne. Uprostřed sezony nám vypadli další dva jezdci. Podpora celého týmu je potřeba. Osmdesát pět procent sezony jsme odjezdili takhle v trojce, nebo to odjezdili kluci. Tlak na ně byl velký, ale přesto byli schopní to zvládnout a podávat stabilně skvělé výsledky.“

Na co jste do týmu nalákala Pietera Devose, který letos září?

„Já jsem o tom přemýšlela už rok předtím, když jsem se ho zeptala, jestli by tuhle variantu nezvážil. Tehdy to ještě nebylo aktuální. A když jsem se stala minulý rok týmovou manažerkou, začala jsem to celé řešit já. Napřímo jsem s ním začala komunikovat. Jemu se líbil náš týmový duch, jak fungujeme dohromady. Že to není jenom poslepovaný tým, který se jednou za čas potká na závodech, ale opravdu se snažíme si fandit a brát to víc týmově.“

Umí už vaši belgičtí týmoví kolegové něco česky?

(usmívá se) „Myslím si, že ahoj by řekli. Ale tím to asi končí. Ale asi bych je něco měla naučit...“

Jak fungují ženské manažerky v jiných týmech?

„Jsou některé týmy, co to takhle mají. Laura Krautová je jezdkyně i manažerka týmu (Valkenswaard United). Ale jsou týmy, které mají opravdu dedikovaného jednoho manažera, jenž zastřešuje celý tým.“

Připomeňme, že Emily Moffittová loni s London Knights slavila v Prague Playoffs vítězství v Super Cupu.

„Je to tak. Emily Moffittová taky byla týmová manažerka. Ale když jsem se ptala jezdců, kteří v tom týmu byli, ve finále všechno rozhodoval Ben Maher, což byl její trenér. Většina komunikace mezi jezdci závisela na něm. Měli to rozdělené.“

Cítíte během let, že fanoušci berou Prague Lions stále víc za svůj tým?

„Myslím si, že ano. Pevně v to taky doufám, v podporu, kterou nám dají. Když od nich tuhle atmosféru cítíme, je to pro nás velký rozdíl. I kluci, i když nejsou z Čech, tak mají pocit, že jim fanoušci fandí, a že to není jenom nějaký další závod, že si je fanoušci přisvojili a opravdu nás podporují.“

Je pro vás specifické závodit před domácím publikem?

„Určitě, je to neuvěřitelný zážitek pro každého jezdce, který má možnost startovat doma před tak úžasným a tak velkým publikem. Je to splněný sen a atmosféra, kterou lidi vytvoří, je úplně něco jiného, než když jedu do zahraničí.“

Očima manažerky: Sešli se kamarádi „Na Prague Lions je úžasné, že se v týmu sešli skvělí kamarádi. Je to všechno na dohodě. Anička naslouchá názorům jezdců, aby se jim jezdilo dobře. Je to znát i na atmosféře v týmu. Anička bude nominovat na jednotlivá kola, připravovat plán, kdo kam pojede. Aby se to nekřížilo s plány, které mají jezdci s reprezentací. Musí sledovat formu jezdců a koní, případně je do dalšího kola vyměnit. Pieter je výborný jezdec. Jeho výhodou je, že má k dispozici víc koní na této úrovni. U Nielse je problém, že v této chvíli nemá úplně tak zkušené koně. Ale vzájemně se super doplňují.“ Markéta Šveňková, sportovní ředitelka Prague Playoffs

PRAGUE PLAYOFFS

SUPER CUP

Čtvrtek 17. listopadu - čtvrtfinále

Pátek 18. listopadu - semifinále

Neděle 20. listopadu - finále

SUPER GRAND PRIX

Sobota 19. listopadu

O CO JDE V PRAGUE PLAYOFFS

Vrcholem čtyřdenního programu jsou dvě soutěže, které navážou na patnáct dílů dlouhodobé soutěže Global Champions League. Vítězové všech Grand Prix se ve finále pro jednotlivce utkají v sobotu 19. listopadu v Super Grand Prix. Týmový Super Cup začíná ve čtvrtek 17. listopadu čtvrtfinálovými závody. V pátek 18. listopadu se v semifinále připojí i Prague Lions. Do finále v neděli 20. listopadu postoupí šest nejlepších týmů.

JAK SE BODUJE

V parkurech je hlavním cílem pokud možno zajet tzv. čisté kolo. Za každou chybu na překážce se načítají čtyři trestné body, jednotlivé body pak můžou přibýt za nedodržení časového limitu.